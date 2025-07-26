Bilim İnsanları Kanıtladı: Sadece 1 Dakika Yapmak Yetiyor! Cayır Cayır Yağ Yakıyor

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Zayıflamak ya da formda kalmak için saatlerce spor salonlarında ter dökmeye gerek yok. Bilim insanlarına göre, günde yalnızca bir dakikalık yoğun koşu egzersizi hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı destekleyebilir. Özellikle kalp sağlığı ve kas yapısını korumada sprint egzersizlerinin büyük fayda sağladığı belirtiliyor.

KISA AMA ETKİLİ

ABD’deki Güney Carolina Üniversitesi’nde egzersiz bilimi alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Katie Hirsch, kısa süreli ve yüksek yoğunluklu sprintlerin kalp sağlığı açısından en etkili aktivitelerden biri olduğunu ifade etti. National Geographic’e konuşan Hirsch, sprintin vücudu kısa sürede maksimum seviyede zorladığını ve bunun da çok yönlü gelişimi tetiklediğini söyledi.

YAĞ YAKIMINDA ETKİLİ

Sprint egzersizleri, genellikle 15 saniyeden başlayıp 1 dakikaya kadar sürebilen yüksek yoğunluklu koşularla birlikte, sonrasında gelen aktif dinlenme sürecinden oluşuyor. Kilo vermek için mucize olarak görülmese de, bu egzersizlerin yağ yakımında oldukça etkili olduğu biliniyor.

KONDİSYON VE KASLAR İÇİN DESTEK

Sprint antrenmanlarının sadece kalp sağlığına değil, kas yapısına da olumlu etkiler sunduğu belirtiliyor. Florida Üniversitesi Sağlık ve Spor Performansı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Heather Vincent’a göre, sprintler yaşla birlikte azalan kas kütlesinin korunmasına yardımcı oluyor.

“İlerleyen yaşla birlikte kas liflerinde hem sayı hem hacim kaybı yaşanır. Bu durum zamanla hareket kısıtlılığı, sırt ağrıları ve kırık riskini artırır” diyen Vincent, sprint egzersizlerinin bu süreci yavaşlatabileceğini vurguluyor.

Ayrıca sprint egzersizleri, nadir görülen bir özelliğe sahip: Kemik yoğunluğunu artırabiliyor. Özellikle omurga ve kalça bölgesinde kemik sağlığına katkı sağladığı ifade ediliyor.

BEYİN SAĞLIĞINA DA KATKI SAĞLIYOR

Sprintin yalnızca fiziksel değil, zihinsel sağlığa da katkısı büyük. Yapılan araştırmalar, bu tür kısa ve yoğun egzersizlerin yaşa bağlı zihinsel gerilemeleri yavaşlatabileceğini ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebileceğini ortaya koyuyor.

YAVAŞ BAŞLAYIN, TEMPOYU ARTIRIN

Uzmanlar, sprint egzersizlerine başlamadan önce vücudu alıştırmanın önemine dikkat çekiyor. İlk etapta yüzde 70-80 yoğunlukla yapılan kısa koşularla başlamak, vücudun aşırı zorlanmasını önlüyor. Zamanla yoğunluğun ve sürenin artırılmasıyla birlikte, hem kondisyon hem de yağ yakımı açısından maksimum verim alınabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi