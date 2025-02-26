Bilim İnsanları Açıkladı! Saçlar Meğer Bu Yüzden Beyazlaşıyormuş
Vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminler yeterli seviyede alınmadığında çeşitli belirtiler ortaya çıkabiliyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, erken saç beyazlamasının da vitamin eksikliğiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, saçların erken beyazlamasının genellikle B12 vitamini ve bakır eksikliğiyle ilişkili olduğunu belirtti. B12 vitamini, saç rengini koruyan melanin pigmentinin üretiminde önemli rol oynarken, bakır ise melanin sentezine yardımcı oluyor. Bu vitamin ve mineralin eksikliği, saçların erken beyazlamasına neden olabiliyor.
BESLENMEYLE ÖNLEM ALINABİLİR
Uzmanlar, bu eksiklikleri gidermek için beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. B12 vitamini açısından zengin besinler arasında süt ürünleri, yumurta, balık, et ve tahıllar yer alıyor.
Bakır eksikliğini önlemek için ise fındık, tohumlar, kabuklu deniz ürünleri, tam tahıllar ve baklagillerin tüketilmesi öneriliyor. Bu besinlerin düzenli tüketimiyle erken saç beyazlamasının önüne geçilebileceği ifade ediliyor.