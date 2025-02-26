Bilim İnsanları Açıkladı! Saçlar Meğer Bu Yüzden Beyazlaşıyormuş

Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, saçların erken beyazlamasının genellikle B12 vitamini ve bakır eksikliğiyle ilişkili olduğunu belirtti. B12 vitamini, saç rengini koruyan melanin pigmentinin üretiminde önemli rol oynarken, bakır ise melanin sentezine yardımcı oluyor. Bu vitamin ve mineralin eksikliği, saçların erken beyazlamasına neden olabiliyor.