Bilim İnsanları Açıkladı: Kıvırcık Saç Meğer Bu İşe Yarıyormuş

ABD'li bilim insanları tarafından yürütülen son araştırmalar, insan saçının evrimsel sürecini gözler önüne serdi.

Bilim İnsanları Açıkladı: Kıvırcık Saç Meğer Bu İşe Yarıyormuş - Resim: 1

ABD'deki Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılara göre kıvırcık saç, insanları Güneş'ten korumak için evrimleşmiş olabilir. Independent Türkçe'nin haberine göre; yeni araştırmada sıkı kıvırcık saçların, Güneş'in potansiyel zararlı ışınlarına karşı en iyi korumayı sağladığı görüldü.

KIVIRCIK SAÇLI İNSANLAR NEDEN AFRİKA'DA ORTAYA ÇIKTI?

Bulgular, kıvırcık saçın neden Afrika'daki ilk insanlarda ortaya çıktığını ve soğuk bölgelere göç edenlerin saçlarının neden zamanla düzleştiğini açıklayabilir.

Araştırmada çeşitli iklim koşullarının simüle edildiği bir laboratuvar ortamı kuruldu. Bu ortamda bir cansız mankene insan saçından yapılan çeşitli peruklar takıldı. Araştırma ekibi mankenin bu perukların her biriyle ne kadar ısı emdiğini takip etti.

İnternet sitesi BiorXiv'de erişime açılan bulgular, tüm perukların serin kalmayı sağladığını ve mankenin peruklu olduğu denemelerde kel olduğu zamanki kadar ısı emmediğini gösterdi. Araştırmacılar aynı zamanda, manken üzerinde düz, gevşek bukleli ve kıvırcık gibi birçok farklı peruk tipini test etti.

Nihayetinde perukların tümünün, Güneş'i temsil eden lambaların sıcak ışıkları altında benzer şekilde performans gösterdiği anlaşıldı.

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