Bilim İnsanları Açıkladı: Çocuklar Zekasını Anneden mi Babadan mı Alıyor?
Her ebeveyn, çocuğunun yaşıtlarından daha zeki olduğuna inanmak ister. Zekayı belirleyen çevresel faktörler bulunsa da, birçok çocuk yaşamı boyunca sahip olacağı zekanın en büyük parçasını genetik mirastan alıyor. Yapılan araştırmalar çocukların zekası üzerinde anne ve babanın farklı oranlarda payı olduğunu ortaya koydu.
Doğuştan sahip olduğumuz ayrıcalıkların en önemlisi arasında zeka gösterilir. Eğitim seviyemiz, çalışmalarımız ve diğer çevresel faktörler tarafından destekleniyor olsa da, zeka için temel belirleyici unsur genetik mirastan geçmekte. Bir başka deyişle anne ve babalarımızın bizlere aktardığı genler, fiziksel görüntümüzün yanı sıra zekamızı da belirleyen ana faktör.
Bu nedenle birçok ebeveyn, çocuğunun akranlarından çok daha zeki olduğuna inanmayı tercih eder. Modern zamanlarda çocukların akıllı telefon ve tabletle oynaması, teknolojik aletlere nispeten yatkınlık göstermesi yeni nesil anne ve babalar tarafından 'dahi' olarak tanımlanmasına neden olsa da, çocukların zekası üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, biyolojik aktarımda anne ve babanın payı üzerinde duruyor.
CİNSİYETİ BABA ZEKAYI ANNE BELİRLİYOR
Bilim insanlarına göre çocuğun cinsiyeti baba tarafından, daha doğrusu çocuğuna baba tarafından aktarılan kromozomun türü tarafından belirleniyor. Ancak çocuklar, zekasını annelerinden miras almakta.
Yapılan araştırmalara göre entelektüel yeteneklerin gelişiminden sorumlu genler X kromozomunda yer alıyor. City Magazine, kadınların iki X kromozomuna sahip olması nedeniyle, bu genleri çocuklarına aktarma şanslarının yalnızca bir X kromozomu olan erkeklere göre daha fazla olduğunu yazıyor.
Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda ilave dozda anne geni alan hayvanların daha büyük bir kafa ve beyin yapısına ancak daha küçük bir vücuda sahip olduklarını gösterdi.
Genlerin tam tersi yönde aktarıldığında ise sonuç tam tersine, ebeveyn genlerinin eklenmesiyle farelerin beyinleri daha küçük ama vücutları daha büyük oldu. Bu çalışma kalıtsal genetiğin beyin gelişimini ve buna bağlı olarak bilişsel işlevleri nasıl etkilediğini açıklıyor.
ZEKANIN YÜZDE 60'I KALITSAL
Babanın genlerini taşıyan hücreler, limbik sistemin seks, beslenme ve saldırganlık gibi işlevlerle ilgili kısımlarında yoğunlaşıyor. Ancak araştırmacılar, akıl yürütme, düşünme ve planlama gibi en gelişmiş bilişsel işlevlerin gerçekleştiği serebral kortekste ebeveyn hücrelerine rastlamadılar.
Bilim adamlarına göre zekanın yalnızca yüzde 40-60'ı kalıtsaldır. Gerisi ise çocuğun büyüyeceği ortama, yetiştirilme tarzına ve çocuğun yetişkinlik dönemindeki zekasının oluşumundaki deneyimine bağlıdır.