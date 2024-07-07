Bilim İnsanları Açıkladı: Çocuklar Zekasını Anneden mi Babadan mı Alıyor?

Doğuştan sahip olduğumuz ayrıcalıkların en önemlisi arasında zeka gösterilir. Eğitim seviyemiz, çalışmalarımız ve diğer çevresel faktörler tarafından destekleniyor olsa da, zeka için temel belirleyici unsur genetik mirastan geçmekte. Bir başka deyişle anne ve babalarımızın bizlere aktardığı genler, fiziksel görüntümüzün yanı sıra zekamızı da belirleyen ana faktör.



Bu nedenle birçok ebeveyn, çocuğunun akranlarından çok daha zeki olduğuna inanmayı tercih eder. Modern zamanlarda çocukların akıllı telefon ve tabletle oynaması, teknolojik aletlere nispeten yatkınlık göstermesi yeni nesil anne ve babalar tarafından 'dahi' olarak tanımlanmasına neden olsa da, çocukların zekası üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, biyolojik aktarımda anne ve babanın payı üzerinde duruyor.