Bilim İnsanları Açıkladı: Bu Kan Grubuna Sahip Kişilerin Felç Geçirme Riski Daha Fazla

Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan kimyasal çeşitliliği tanımlar. En yaygın gruplar arasında A, B, AB ve O bulunur. 2022 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç riski arasında önemli bir bağlantı olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, yaklaşık 17 bin felçli ve 600 bin felç geçirmemiş bireyin verilerini analiz etti. Çalışmaya katılanların yaşları 18 ile 59 arasında değişiyordu.