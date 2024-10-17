Bilim İnsanları Açıkladı: Bu Kan Grubuna Sahip Kişilerin Felç Geçirme Riski Daha Fazla
Son yapılan araştırmalar, bu kan grubuna sahip kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme olasılığının, diğer kan gruplarına sahip bireylere göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan kimyasal çeşitliliği tanımlar. En yaygın gruplar arasında A, B, AB ve O bulunur. 2022 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç riski arasında önemli bir bağlantı olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, yaklaşık 17 bin felçli ve 600 bin felç geçirmemiş bireyin verilerini analiz etti. Çalışmaya katılanların yaşları 18 ile 59 arasında değişiyordu.
Sonuçlar, A kan grubuna ait genetik varyasyona sahip bireylerin 60 yaşından önce felç geçirme riskinin, diğer gruplara kıyasla yüzde 16 daha yüksek olduğunu gösterdi. Buna karşılık, O grubu gen varyasyonuna sahip olanlarda bu riskin yüzde 12 daha düşük olduğu saptandı.
Maryland Üniversitesi'nden vasküler nörolog Steven Kittner, "A kan grubunun neden daha yüksek bir risk taşıdığı konusunda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Ancak bu durumun kan pıhtılaşma faktörleri, kan damarlarını kaplayan hücreler ve dolaşımdaki proteinlerle ilişkili olabileceğini düşünüyoruz" dedi. Araştırma, A kan grubuna sahip bireylerin sağlığı açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor.