Bilim İnsanları 12 Ülkede Araştırma Yaptı: Bilge İnsanların Ortak Özellikleri Ortaya Çıktı! Herkese En Az 1 Tanesi Var

Nature Communications dergisinde yayımlanan bilgeliğe ilişkin yapılan çalışma, sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan farklı 16 gruptan 2.707 katılımcıyı içeriyordu. Araştırmanın başyazarı Kanada'daki Waterloo Üniversitesi'nden Maksim Rudnev, bilgeliğin iki ana kategoride değerlendirildiğini belirtti.

2 ANA KOLDA İNCELENDİ

Araştırmaya Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa'dan 12 ülke katıldı. Katılımcılar arasında bilim insanları, politikacılar ve eğitmenler de yer aldı. Bilgeliği tanımlayan iki ana kategori belirlendi: düşünsel yönelim ve sosyo-duygusal farkındalık.

BİLGE İNSANLARIN ORTAK ÖZELLİĞİ

Bilgeliğin iki temel boyutu, düşünsel yönelim ve sosyo-duygusal farkındalık, bir insanın bilge olarak nitelendirilmesinde önemli rol oynar. Düşünsel yönelim, mantıklı düşünme, duygu kontrolü ve bilginin uygulanabilir hale getirilmesi gibi yetenekleri içerirken, sosyo-duygusal farkındalık ise başkalarının duygularını anlama ve sosyal bağlamı göz önünde bulundurma becerisini kapsar.

Waterloo Üniversitesi'nden Igor Grossmann’a göre, bilgeliğin yaygın olarak düşünsel yönelimle ilişkilendirildiği görülmekte. Ancak Grossmann, bu zihinsel yetkinliklerin tek başına yeterli olmadığını ve sosyo-duygusal farkındalığın bilgeliği tamamlayan bir unsur olduğunu vurguluyor. Grossman'a göre, bilgeliğin her iki boyutu da bir arada işlese de insanlar bilgeliği daha çok düşünsel yönelimle ilişkilendiriyor.

Araştırma, dünya genelinde insanların liderleri, eğitimcileri ve etkili kişileri nasıl algıladıklarına dair de önemli ipuçları sundu.

TRUMP MI DAHA BİLGE? BIDEN MI?

Araştırmanın bir örneği olarak, ABD'nin iki önde gelen siyasi figürü, Donald Trump ve Joe Biden, bilgeliğin bu iki boyutunda karşılaştırıldı. ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde Joe Biden ile Donald Trump'ın canlı yayında tartıştığı oturumda, Biden'ın sosyo-duygusal açıdan daha yetkin olarak algılandığı ancak bilişsel açıdan zayıf bulunması nedeniyle Trump'ın tartışmayı kazandığı düşünüldü.

Bu çalışma, bilgeliğin evrensel bir kavram olduğunu ve kültürler arası tutarlılık gösteren belirli özelliklere sahip olduğunu kanıtlıyor. Bilgeliğin hem düşünsel hem de duygusal boyutlarda dengeli bir şekilde değerlendirilmesi, toplumsal liderlik ve etkili olma açısından kritik öneme sahip.

Kaynak: Gerçek Gündem