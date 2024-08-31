Bilim Dünyasını Şaşırtan Olay! Türkiye'de Üretilen Kolaların İçerisinde Bulundu

Paris'teki Yaz Olimpiyatları'nı takip ettiyseniz, muhtemelen yüzme etkinlikleriyle ilgili endişelere yol açan Seine Nehri'nin zehirli atıklarla dolu geçmişini ve yürütülen tartışmaları duymuşsunuzdur.



Koli basili gibi bakterilerin bulunduğu nehirde yapılan yüzme yarışları öncesinde yüzücülerin bakterilerden oluşan enfeksiyonları kapacağına yönelik endişeler, çok sayıda yüzücünün yarış öncesinde kola tüketmesine neden olmuştu. Bu duruma anlam veremeyenler, kolaların bakteriler üzerindeki etkilerinin ne olduğunu merak ederken, 2015 yılında Cumhuriyet Bilim Dergisi tarafından yürütülen çalışma, dünyanın gündemine oturdu.



TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN KOLALAR ANTİ-BAKTERİYEL ÖZELLİKLERE SAHİP



İçerdiği yoğun şeker miktarı ve asidik yapısı nedeniyle sağlığımız için birçok olumsuzluğa neden olan kolalar, tamamen zararlı değiller. Türkiye'de satışa sunulan Coca-Cola'ların E. coli ve salmonella gibi bakterilere karşı antiakteriyel etkiye sahip olduğunu keşfeden bilim insanları, bu çalışmaları petri kapları üzerinde yürüttü.



Bu nedenle olimpiyatlardaki birçok sporcu, antibakteriyel etkilerini kullanmak amacıyla yarıştan belirli bir süre öncesinde sıvı tüketimini su ile değil coca cola ile gerçekleştirdi.