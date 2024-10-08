Bilim Dünyasından Yeni Keşif: İnsan Beyninde 'Çöp Kanalları' Bulundu! Alzheimer Tarihe Mi Karışıyor?

Bilim insanları tarafından ortaya konan glimfatik sistem, Alzheimer gibi hastalıkların anlaşılmasında büyük bir adım olabilecek nitelikte. Bu sistem, beynin hücresel atıklarını temizlemesi için oluşturulmuş minik kanallar ağı olarak tanımlanıyor ve özellikle uyku sırasında aktif hale gelerek beyni derinlemesine temizliyor.

UYKUDA AKTİFLEŞİYOR, HIZLA TEMİZLİYOR

Beyin hücrelerinin, yoğun enerji ve besin kullanımı nedeniyle sürekli olarak atık ürettiği biliniyor. Bilim insanları uzun süredir bu atıkların nasıl temizlendiğine dair bir sistemin varlığını tahmin ediyorlardı, ancak bu yapının insanlarda nasıl çalıştığı net olarak ortaya konulamamıştı. Fareler üzerinde yapılan araştırmalar, uyku sırasında bu glimfatik sistemin aktif olduğunu ve Alzheimer’a yol açan beta-amiloid gibi zararlı maddelerin daha hızlı temizlendiğini göstermişti.