Bilgisayarınızı Şarja Takmak Tarih Olacak! Lenovo'dan Güneş Enerjisi Hamlesi
Lenovo, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) dikkat çeken yeni konsept dizüstü bilgisayarı Yoga Solar PC'yi tanıttı. Güneş enerjisiyle şarj olabilen bu model, priz arama derdini ortadan kaldırarak taşınabilir bilgisayarlara yenilikçi bir çözüm sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yoga Solar PC, kapağına entegre edilen 84 güneş hücresinden oluşan panel sayesinde doğrudan güneş ışığından enerji üretebiliyor. Lenovo'nun açıklamasına göre, cihaz güneş ışığında yalnızca 20 dakikada bir saatlik video oynatma süresi elde edebiliyor. Bu özellik, özellikle sürekli hareket halinde olan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.
KONSEPTTEN GERÇEĞE DÖNÜŞEBİLİR
Lenovo, Yoga Solar PC’nin henüz bir konsept olduğunu vurgulasa da, şirketin daha önce tanıttığı konsept cihazları piyasaya sürdüğü biliniyor. Örneğin, ThinkBook Plus Gen 6 modeli, 2023’te konsept olarak duyurulmuş ancak 2025 Haziran ayında 3.499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağı açıklanmıştı.
Benzer bir durumun Yoga Solar PC için de geçerli olabileceği belirtiliyor. Özellikle mobil çalışanlar, gezginler ve kamp yapmayı seven kullanıcılar için bu teknolojinin büyük bir yenilik olabileceği ifade ediliyor.
GELİŞMİŞ GÜNEŞ TEKNOLOJİSİ KULLANIYOR
Yoga Solar PC’de, Back Contact teknolojisine sahip güneş hücreleri kullanılıyor. Geleneksel silikon bazlı panellere kıyasla yüzde 24’ün üzerinde dönüşüm verimliliği sunan bu sistem, enerji üretimini artırmayı hedefliyor. Ancak, yeni nesil perovskit katmanlı panellerin yüzde 43’e varan verimlilik sunduğu düşünüldüğünde, halen geliştirilmesi gereken noktalar bulunuyor.
Lenovo, ayrıca Dinamik Güneş Takip Sistemi adını verdiği bir yazılım desteğiyle kullanıcılara gerçek zamanlı enerji üretimi takibi sunuyor. Bu sistem, en verimli ışık açısını belirleyerek maksimum enerji üretimini sağlamaya yardımcı oluyor.
GÜÇLÜ DONANIM VE TAŞINABİLİRLİK
Yoga Solar PC, Intel’in Lunar Lake işlemcisi, 32 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile yüksek performans sunuyor. 14 inç OLED ekranı, 15 mm kalınlığı ve 1.04 kg ağırlığı ile taşınabilirlik konusunda da oldukça iddialı.
HARİCİ GÜNEŞ ENERJİSİ KİTİ GELİYOR
Lenovo, mevcut Yoga dizüstü bilgisayar kullanıcıları için de harici bir güneş enerjisi kiti geliştirdi. Çift panelli bir yapıya sahip olan bu aksesuar, sırt çantasına bağlanabilen veya bağımsız bir destekle konumlandırılabilen bir yapıya sahip. USB-C bağlantısı ile doğrudan cihazları şarj edebilen bu kit, aynı zamanda enerjiyi depolayarak daha sonra kullanılmasını da mümkün kılıyor.
Yoga Solar PC'nin ticari bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netlik kazanmasa da, taşınabilir teknolojilerde güneş enerjisi destekli çözümler yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.