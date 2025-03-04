Bilgisayarınızı Şarja Takmak Tarih Olacak! Lenovo'dan Güneş Enerjisi Hamlesi

KONSEPTTEN GERÇEĞE DÖNÜŞEBİLİR

Lenovo, Yoga Solar PC’nin henüz bir konsept olduğunu vurgulasa da, şirketin daha önce tanıttığı konsept cihazları piyasaya sürdüğü biliniyor. Örneğin, ThinkBook Plus Gen 6 modeli, 2023’te konsept olarak duyurulmuş ancak 2025 Haziran ayında 3.499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağı açıklanmıştı.

Benzer bir durumun Yoga Solar PC için de geçerli olabileceği belirtiliyor. Özellikle mobil çalışanlar, gezginler ve kamp yapmayı seven kullanıcılar için bu teknolojinin büyük bir yenilik olabileceği ifade ediliyor.