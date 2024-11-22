Bilecik'te Hasat Beklenenden Geç Başladı: Yağışlar Verimi Etkiledi

Mantar toplayan Sercan Doğan özellikle yaz yağmurlarının az olması sebebi ile mantar sezonun geç başladığı anlatarak, "Bu sene bol yağmaması nedeniyle mantar bolluğu yaşanmadı. Az da olsa olan mantarını Gölpazarı'na başlı Alış Köyü bizde mantar toplamaya geldik. Buralarda kanlıca mantarı topladık. Mantar besin değeri olarak çok besleyicidir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise, işin ehli tarafından toplanmasıdır. Eğer mantarları bilmiyor iseniz zehirlenme ihtimaliniz olabilir" dedi.