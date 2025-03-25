Bıçağın Üstüne Zeytinyağı Sürün Farkı Görün: O Sorunu Tamamen Ortadan Kaldırıyor

Mutfakta vakit geçirenlerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan soğan doğrarken yaşanan göz yanması, artık basit bir yöntemle engellenebiliyor. Soğanın içerisindeki asidik bileşenler doğrandığında havaya karışarak gözle temas ettiğinde yanma ve sulanma hissi yaratıyor. Ancak mutfağınızda zaten bulunan doğal bir malzeme olan zeytinyağı, bu sorunu kolayca çözüyor.