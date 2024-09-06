Biberleri Ucuzdan Alanlar Böyle Saklıyor ve Kış Boyunca Biberler Bozulmuyor

Biber, mutfaklarımızda sıkça kullandığımız ve lezzet kattığı bir sebzedir. Özellikle yaz aylarında yetişen biberler, tatlı ve uygun fiyatlı olmalarıyla tercih sebebi olmaktadır. Ancak kış aylarında da taze biber tüketmek isteyenler için bir yöntem bulunmaktadır.

Muhteşem bir C vitamini deposu olan yeşil biber, yaz aylarında tezgahları süslüyor.

Neredeyse her yemekte kullanılan biber, lezzeti ve aromasıyla oldukça da seviliyor.

Kışın tarla biberi yerine sera biberi daha yaygın satılırken, bunu satın almak istemeyenler yazdan hazırlıklarını yapıyor.