Biberleri Ucuzdan Alanlar Böyle Saklıyor ve Kış Boyunca Biberler Bozulmuyor
Biber, mutfaklarımızda sıkça kullandığımız ve lezzet kattığı bir sebzedir.
Biber, mutfaklarımızda sıkça kullandığımız ve lezzet kattığı bir sebzedir. Özellikle yaz aylarında yetişen biberler, tatlı ve uygun fiyatlı olmalarıyla tercih sebebi olmaktadır. Ancak kış aylarında da taze biber tüketmek isteyenler için bir yöntem bulunmaktadır.
Muhteşem bir C vitamini deposu olan yeşil biber, yaz aylarında tezgahları süslüyor.
Neredeyse her yemekte kullanılan biber, lezzeti ve aromasıyla oldukça da seviliyor.
Kışın tarla biberi yerine sera biberi daha yaygın satılırken, bunu satın almak istemeyenler yazdan hazırlıklarını yapıyor.
Kışlık biber hazırlığı ise o yöntemden geçiyor.
İşte biberin hem fiyatı hem lezzeti yerindeyken denemeniz gereken o yöntem...
BİBER KURUTMASI
Taze ve olgun yeşil biberleri seçin. Biberleri iyice yıkayın ve kurulayın.
Biberleri uzunlamasına veya dilimlere ayırın. Çekirdeklerini çıkarabilirsiniz, dilimlerini yapabilir veya bütün olarak bırakabilirsiniz, tercihinize bağlıdır.
Biberleri iplerle, tel veya dizeye dizebilirsiniz. Biberleri serin, kuru ve havadar bir yerde, güneş ışığından uzakta, rüzgar alabilecekleri bir yerde asın.
Düzenli olarak kontrol edin ve dönün. Kuruma süreci birkaç hafta sürebilir, tamamen kuruyana kadar bekleyin.
Tamamen kuruduğunda, kuru ve hava almayan bir kapta veya kavanozda saklayın.
(Ensonhaber)