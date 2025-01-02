Biberleri Çürütmeden Saklamanın Yolu! Birçok Kişi Böyle Koruyor
Biberlerin çürümesini önlemek sanıldığı kadar zor değil. İşte bilmeniz gerekenler.
Biber, mutfaklarımızda sıkça kullandığımız, lezzetiyle yemeklere farklı bir boyut kazandıran sebzelerden biridir. Ancak doğru saklanmadığında hızla çürüyebilir ve israfın önüne geçmek zorlaşır. Biberlerin uzun süre taze kalması için işte bilmeniz gerekenler.
Dondurucuda Biber Saklama Tarifi İçin Malzemeler
Kırmızı ve yeşil biber
Dondurucuda Biber Saklama Tarifi Nasıl Yapılır?
Yazdan dondurucuya koyacağınız kırmızı ve yeşil biberler hem ekonomik açıdan, hem de sağlık açısından bence çok büyük bir nimet.
Bu biberleri yemeklerde, kavurmalarda, domates konserveleriyle beraber menemen yapımında ya da pizzalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Yapılışı;
~Biberleri yıkayıp çekirdek kısımlarını temizleyin.
~İstediğiniz büyüklükte doğrayıp buzdolabı poşetlerine koyun.
~Poşetlerin içindeki havayı çıkarıp ağızlarını sıkıca bağlayarak dondurucuya koyun.
İşte bu kadar kolay.
Afiyetle tüketin.