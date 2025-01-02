Biberleri Çürütmeden Saklamanın Yolu! Birçok Kişi Böyle Koruyor

Dondurucuda Biber Saklama Tarifi Nasıl Yapılır?

Yazdan dondurucuya koyacağınız kırmızı ve yeşil biberler hem ekonomik açıdan, hem de sağlık açısından bence çok büyük bir nimet.

Bu biberleri yemeklerde, kavurmalarda, domates konserveleriyle beraber menemen yapımında ya da pizzalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.