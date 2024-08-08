Biber ve Domatesleri Kaynatıp Kavanoza Koymadan Önce Bunu Yapın! Kışlıklar Çok Daha Lezzetli Oluyor

Yaz aylarının sonuna yaklaşılırken milyonlarca kişi, kış mevsiminde tüketmek üzere kışlık hazırlamalarına başladı.



Kilolarca domates ve biber büyük tencerelerde kaynatılarak kavanozlara doldurulurken, bu yöntem ile hem ekonomik tasarruf sağlamak hem de kış aylarında lezzetli ve pratik ürünler elde etmek amaçlanıyor. Domates sosu, menemenlik ve benzeri ürünlerin yapıldığı bu hazırlıkta çok daha lezzetli bir sonuç elde etmek için ustalıkla yapılması gereken adımlar bulunuyor.



İşte onlarca yıldız konserve hazırlayan ev hanımlarının, kışlık yaparken dikkat ettiği noktalar ve uyguladıkları gizli formül...