Biber ve Domatesleri Kaynatıp Kavanoza Koymadan Önce Bunu Yapın! Kışlıklar Çok Daha Lezzetli Oluyor

Yaz aylarında kilolarca domates ve biberin kaynatılarak kavanozlara doldurulduğu ve halk arasında 'kışlık' adı verilen uygulama, ev hanımların en sık tercih ettiği alışkanlıklar arasında geliyor. Bu şekilde hazırlanan kışlıkların çok daha lezzetli olması için uzmanlar, kavanozların kapatılmadan önce yapılması gereken adımları sıraladı.

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Biber ve Domatesleri Kaynatıp Kavanoza Koymadan Önce Bunu Yapın! Kışlıklar Çok Daha Lezzetli Oluyor - Resim: 1

Yaz aylarının sonuna yaklaşılırken milyonlarca kişi, kış mevsiminde tüketmek üzere kışlık hazırlamalarına başladı.

Kilolarca domates ve biber büyük tencerelerde kaynatılarak kavanozlara doldurulurken, bu yöntem ile hem ekonomik tasarruf sağlamak hem de kış aylarında lezzetli ve pratik ürünler elde etmek amaçlanıyor. Domates sosu, menemenlik ve benzeri ürünlerin yapıldığı bu hazırlıkta çok daha lezzetli bir sonuç elde etmek için ustalıkla yapılması gereken adımlar bulunuyor.

İşte onlarca yıldız konserve hazırlayan ev hanımlarının, kışlık yaparken dikkat ettiği noktalar ve uyguladıkları gizli formül...

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