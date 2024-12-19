Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi
Biber dolması hazırlarken dikkat etmeniz gereken aşçılık sırrı!
Biber dolması, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olup, genellikle dolmalık biberlerin içinin çeşitli malzemelerle doldurulmasıyla hazırlanır. İç harcı, pirinç, kıyma, soğan, domates ve baharatların uyumlu bir şekilde harmanlanmasıyla elde edilir. Zeytinyağlı veya etli olarak farklı çeşitlerde yapılabilen bu yemek, hem ana yemek olarak hem de özel davetlerde sunulabilecek bir alternatiftir. Özellikle sağlıklı ve besleyici bir öğün tercih edenler için ideal bir seçimdir. Sunumda genellikle yoğurt eşliğinde servis edilmesi, lezzetini daha da ön plana çıkarır.
BİBER DOLMASI TARİFİ
Biber Dolması içi için kullanılacak malzemeler:
10-12 adet yeşil biber (tercihen közlenmiş olması önerilir)
1 su bardağı pirinç
250 gram kıyma (isteğe bağlı, vejetaryen yapmak ister iseniz kıyma kullanmayabilirsiniz)
1 orta boy kuru soğan
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 /2 tatlı kaşığı karabiber
1 /2 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
2 su bardağı sıcak su
Yarım limon suyu
Taze nane veya maydanoz (isteğe bağlı kullanım önerisidir)
Biber dolması sosu için:
2-3 adet domates
2-3 adet biber
Zeytinyağı
Tuz
Biber Dolması Nasıl Yapılır?
Biber dolması yapılışı için öncelikle pirinci yıkayın ve süzün. İnce doğranmış soğanı ve kıymayı bir tavada zeytinyağı ile kavurun. Kıyma kullanmıyorsanız sadece soğanı sotelemeyi tercih edebilirsiniz. (Kıymasız biber dolmasıyla vejetaryen beslenmeye uygun biber dolması yapabilirsiniz)
Kavrulan kıyma ve soğanın üzerine salçaları ekleyin. Kıyma, soğan ve salçayı da birkaç dakika daha birlikte kavurun.
Kavurulan kıyma, soğan ve salçanın içerisine daha önce yıkamış olduğunuz pirinci ekleyin ve pirinçler saydamlaşana kadar kavurmaya devam edin.
Ardından bu içeriğin içine pişirme işlemi devam ederken tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin. Karıştırmaya devam edin.
Sıcak suyu ve limon suyunu ekleyin. Karıştırın ve tüm malzemeleri kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısıp tencerenin kapağını kapatın. Pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.
Bu arada közlediğiniz yeşil biberlerin kabuklarını soyun ve içlerini temizleyin. Biberleri tuzlu suda bekletin.
Dolma içini biberlerin içine doldurun. Eğer biberler çok büyükse ortadan ikiye kesip doldurmayı da tercih edebilirsiniz.
Biberleri bir tencereye dizin. Üzerine dilimlenmiş domates ve biberleri yerleştirin.
Üzerine zeytinyağı gezdirin ve biraz tuz serpin.
Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte biberler yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.
Diğer taraftan sosu için 2-3 domatesi rendeleyin ve bir tencerede kavurun. Sos kaynamaya devam ederken tuz, karabiber ve arzuya göre baharat ekleyin. Kaynadıktan sonra pişmeye devam eden biber dolmasının içerisine ekleyin.
Biber dolmasının içi piştikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve biraz dinlendirin.
Ardından pişen biber dolmalarını servis tabağına alın.
Arzuya göre biber dolmalarının üzerine taze nane veya maydanoz serperek servis yapabilirsiniz.