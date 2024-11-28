Biber Dolmasını Böyle Pişirirseniz Dağılma Sorunu Oluşmuyor Ve...

Dolma biberleri tencereye ya da fırın tepsisine ters yerleştirdiğinizde dağılma olmuyor. Ayrıca biber tenceredeki sosu çok daha iyi çekiyor.

BİBER DOLMASININ YANINA YAKIŞACAK YEMEKLER:

- Zeytinyağlı taze fasulye

- Yoğurtlu patlıcan salatası

- Kısır

- Kabak mücver

DOLMALIK BİBER NASIL SEÇİLİR?



Biber dolması yapmak için dikkat etmeniz gereken önemli bir kural daha var. Dolmalık biberi doğru seçmek.

Dolmalık biber seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. İlk olarak biberin kabuğu parlak ve pürüzsüz olmalıdır. Ayrıca sapı taze ve yeşil renkte olmalıdır. Biberin sert ve diri olması da önemlidir, çünkü yumuşak biberler çabuk bozulabilir. Ayrıca biberin şekli düzgün ve simetrik olmalıdır. Bu özelliklere dikkat ederek taze ve kaliteli dolmalık biber seçebilirsiniz.