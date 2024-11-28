Biber Dolmasını Böyle Pişirirseniz Dağılma Sorunu Oluşmuyor Ve...
Evde biber dolması yaparken aklınızda bulunması gereken tüyolar
Biber dolması, Türk mutfağının en sevilen ve klasik yemeklerinden biridir. Hem besleyici hem de lezzetli olmasıyla sofralarımızda sık sık yer alır. Ancak, mükemmel bir biber dolması hazırlamak için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. İşte size evde biber dolması yaparken işinize yarayacak profesyonel tüyolar:
Biber dolmasını lezzetli pişirmek için ters çevirmek gerekiyor.
Hataylı ev hanımlarına göre biber dolması yemek tarifinin püf noktası biberleri tencereye yerleştirirken ters yerleştirmek.
Dolma biberleri tencereye ya da fırın tepsisine ters yerleştirdiğinizde dağılma olmuyor. Ayrıca biber tenceredeki sosu çok daha iyi çekiyor.
BİBER DOLMASININ YANINA YAKIŞACAK YEMEKLER:
- Zeytinyağlı taze fasulye
- Yoğurtlu patlıcan salatası
- Kısır
- Kabak mücver
DOLMALIK BİBER NASIL SEÇİLİR?
Biber dolması yapmak için dikkat etmeniz gereken önemli bir kural daha var. Dolmalık biberi doğru seçmek.
Dolmalık biber seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. İlk olarak biberin kabuğu parlak ve pürüzsüz olmalıdır. Ayrıca sapı taze ve yeşil renkte olmalıdır. Biberin sert ve diri olması da önemlidir, çünkü yumuşak biberler çabuk bozulabilir. Ayrıca biberin şekli düzgün ve simetrik olmalıdır. Bu özelliklere dikkat ederek taze ve kaliteli dolmalık biber seçebilirsiniz.