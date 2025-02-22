Beynin Altın Çağı Ortaya Çıktı: Beynimiz En Fazla O Yaş Aralığında Çalışıyor

İnsan beyni, doğduğumuz anda temel yeteneklerden yoksun, nöronları birbirinden bağımsız ve düzensiz bir yapı sergiliyor. Bebeklik döneminde, yürümek, konuşmak ve bağımsız yaşama adım atmak gibi becerileri kazanmak uzun ve zorlu bir öğrenme sürecini gerektiriyor. Bu sürecin temelinde, beynimizin “plastisite” adı verilen ve onu diğer canlılardan ayıran olağanüstü özelliği yatıyor.

BEYNİN ALTIN ÇAĞI ORTAYA ÇIKTI

Yaşamın ilk yıllarında, duyusal deneyimlerimiz nöronlar arasında hızlı bağlantıların kurulmasını sağlıyor. 2 yaşına geldiğimizde, beynimizdeki sinaps sayısı yetişkin bir beyne kıyasla iki katına çıkıyor. Ancak bu yoğun bağlantı dönemi, beynin gereksiz sinapsları budamasıyla son buluyor ve geriye kalan bağlantılar ise daha verimli ve güçlü hale geliyor. Bu mekanizma, insanların farklı çevre koşullarına uyum sağlamasını mümkün kılan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.