Beykoz'da Halk Ekmek Büfesi Açıldı

Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği Paşabahçe Halk Buluşması'nda vatandaşların Belediye Başkanı Alaattin Köseler'den istediği Halk Ekmek şubesi, açıldı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in Paşabahçe sakinlerine söz verdiği Halk Ekmek Büfesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde kısa sürede hizmete açıldı. Halk Ekmek büfesini ziyaret eden Başkan Köseler, büfeyi işleten engelli vatandaş ile sohbet etti.

Yurttaşların isteklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Köseler, İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama ile birlikte köylere kadar ilçenin birçok noktasını Halk ekmek ile buluşturacaklarını söyledi.

Başkan Köseler’e İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama'nı yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Taner Aksu, Bilgehan Murat Miniç, Müfit Yetkin ve Fidan Gül, CHP Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanı Eylem Uzuner, Meclis Üyeleri, Paşabahçe Mahallesi Muhtarı İlkay Karababa Aydın eşlik etti.

Kaynak: ANKA