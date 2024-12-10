Beyin Sağlığını Güçlendiren Besin: Kuruyemişlerin Kralı Olarak Anılıyor

BADEMİN FARKLI TÜKETİM YÖNTEMLERİ

Badem, çeşitli besinlerle eşleştirildiğinde daha fazla fayda sağlayabilir:

Lif ve doğal şeker içeriği yüksek elma ya da muz ile tüketerek dengeli bir atıştırmalık oluşturabilirsiniz. Yoğurt ya da sütle birlikte tüketerek protein ve kalsiyum alımını artırabilirsiniz.

Badem, bitter çikolatayla birleştirilerek antioksidan açısından zengin bir ara öğün haline getirilebilir. Yulaf ezmesine ya da diğer kahvaltılık tariflere eklenerek besleyici bir dokunuş sağlanabilir.