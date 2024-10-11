Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 4 Kişiye Umut Oldu

Burdur’da 3 gün önce beyin kanaması geçiren 34 yaşındaki inşaat ustası hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisini devam eden yurttaşın dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Burdur Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

Aile ile yapılan görüşme sonucu organ bağışı onayı alınarak organ nakli koordinatörlüğünce gerekli işlemler başlatıldı. Ankara'dan bir ekip hastanın kalbini almak için Türk Hava Kuvvetleri'ne ait özel uçakla Burdur'a geldi. Böbrekleri Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ekip aldı. Karaciğer ise

"AILEYE TEŞEKKÜR EDIYORUZ"

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Yüksel, "3 gündür hastanemizde tedavi gören hastamızın dün akşam saat 22.00'da beyin ölümü gerçekleştiğini tespit edilmiş olup organ Nakil Koordinatörlerimiz vasıtasıyla organ bağışı için aile ile irtibata geçildi. Ailesinin onayıyla Ankara ve Antalya'dan gelecek ekip ile kalp, karaciğer ve böbrekleri 4 kişiye hayat olacak. Aileye teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız" dedi.

"HASTAMIZIN DÖRT FARKLI KIŞIYE CAN OLACAK"

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Biriminden Prof.Dr. Abdullah Kısaoğlu şöyle konuştu:

"Ülkemizde olsun dünyada olsun organ nakli bekleyen çok sayıda hasta var. Karaciğer, böbrek, kalp ve diğer dokular. Bu hastalara da organ gerekiyor. Nakil bekleyen hastaların listesi de nakil yapılmadığı sürece sürekli artıyor. Bunu iki yolla yapabiliyoruz; ya kadavradan organ bağışı olacak ya da canlı verici ile yapılıyor. Organ nakli bekleyenler için oluşturulan organ havuzu dediğimiz havuza buralardan temin ediyoruz. Gönül ister ki ülkemizde de diğer ülkelerdeki gibi kadavradan organ bağışı olsa. Diğer ülkelerde daha yüksek. İnşallah bizde de yüksek olacak. Bugün bir tane daha yaşayacağız burada. Organlarını bağışlayan ailelere ben gerçekten minnettarım, teşekkür ediyorum. Bu hastamızın 2 böbreği, karaciğeri ve kalbi kullanılacak. 4 farklı kişiye can olacak. Bu çok güzel bir şey. Bunun için biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ülke olarak canlı verici ile biz farkı kapatmaya çalışıyoruz. Ülkemizde yüzde 70-80 oranında canlı verici ile yapılıyor nakiller, yüzde 20-30 oranı da kadavradan. Bu oranlar artsın diye biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah biz buradan alacağımız organlar, insanlara umut olacak. Kalp, Ankara’ya gidecek. Karaciğer’i biz alacağız, bir hastamız var. Onu çağırdık ve nakledeceğiz. Böbrekler de Antalya’daki diğer hastanelere götürülecek."

Kaynak: ANKA