Beyin Göçü Rota Değiştirdi! Gençler En Çok O Ülkeye Gidiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 dönemine ait yükseköğretim beyin göçü verilerini paylaştı. Bu verilere göre, son yıllarda yükseköğretim mezunlarının yurt dışına göç etme oranında dikkat çeken bir artış yaşandı. Peki, gençler hangi ülkeye göç ediyor?

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Beyin Göçü Rota Değiştirdi! Gençler En Çok O Ülkeye Gidiyor - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021-2023 dönemine ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerine göre, geçen yıl yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı %2 olarak belirlendi.

Bu dönemde mezunların en fazla tercih ettiği ülke ABD oldu. 2015 yılında %1,6 olan beyin göçü oranı, 2023'te %2'ye yükselerek kayda geçti. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde, bu oran kadın mezunlarda %1,6 iken, erkek mezunlarda %2,4 olarak açıklandı.

EN YÜKSEK EĞİTİM-ÖĞRETİM ORANINA SAHİP ALAN

Türkiye'de beyin göçü oranları incelendiğinde, en fazla beyin göçünün yaşandığı eğitim alanı %6,8 ile bilişim ve iletişim teknolojileri olarak dikkat çekiyor. Bu alanı %4,4 oranıyla mühendislik, imalat ve inşaat, %2,6 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik takip ediyor.

Kaynak: AA

Haberin devamını okumak için tıklayın
Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor
Herkes Çöpe Atıyordu! Oysa O Derdin Tek Çözümü Çıktı Herkes Çöpe Atıyordu! Oysa O Derdin Tek Çözümü Çıktı
Ünlü Milyarder Binlerce İşçisini İşten Çıkardı! Artık Sadece Yapay Zeka İle Çalışacak Ünlü Milyarder Binlerce İşçisini İşten Çıkardı! Artık Sadece Yapay Zeka İle Çalışacak
Modern Dünyadan Uzak Olan Kabile Mutasyona Uğradı: Sadece 2 Parmakları Var Modern Dünyadan Uzak Olan Kabile Mutasyona Uğradı: Sadece 2 Parmakları Var
Yeşil Altının Hasadı Başladı: Ekildikten 20 Yıl Sonra Toplanıyor! Tarlada 180 TL'ye, Markette 600 TL'ye Satılıyor Yeşil Altının Hasadı Başladı: Tarlada 180 TL, Markette 600 TL'ye Satılıyor
Maden Suyunu Sakın Böyle İçmeyin! Meğer Yıllarca Yanlış Tüketiyormuşuz Maden Suyunu Sakın Böyle İçmeyin! Meğer Yıllarca Yanlış Tüketiyormuşuz
Zeytinin Küflenmesini Önlüyor! 1 Kaşığı Bile Yetiyor Zeytinin Küflenmesini Önlüyor! 1 Kaşığı Bile Yetiyor
Yol Kenarındaki Beyaz Tabelaların Sırrı Ortaya Çıktı! Meğer Hayat Kurtarıyormuş Yol Kenarındaki Beyaz Tabelaların Sırrı Ortaya Çıktı! Meğer Hayat Kurtarıyormuş
Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız
Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş
Süt Kaynatırken Taşırmayı Anında Bitiriyor! İşte Basit Yöntemi... Süt Kaynatırken Taşırmayı Anında Bitiriyor! İşte Basit Yöntemi
Bodrum ve Çeşme'nin Tahtını Sallayacak O İlçe! Çok Ucuz Bodrum ve Çeşme'nin Tahtını Sallayacak O İlçe! Çok Ucuz