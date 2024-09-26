Beyin Göçü Rota Değiştirdi! Gençler En Çok O Ülkeye Gidiyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 dönemine ait yükseköğretim beyin göçü verilerini paylaştı. Bu verilere göre, son yıllarda yükseköğretim mezunlarının yurt dışına göç etme oranında dikkat çeken bir artış yaşandı. Peki, gençler hangi ülkeye göç ediyor?
Kaynak: AA
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021-2023 dönemine ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerine göre, geçen yıl yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı %2 olarak belirlendi.
Bu dönemde mezunların en fazla tercih ettiği ülke ABD oldu. 2015 yılında %1,6 olan beyin göçü oranı, 2023'te %2'ye yükselerek kayda geçti. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde, bu oran kadın mezunlarda %1,6 iken, erkek mezunlarda %2,4 olarak açıklandı.
EN YÜKSEK EĞİTİM-ÖĞRETİM ORANINA SAHİP ALAN
Türkiye'de beyin göçü oranları incelendiğinde, en fazla beyin göçünün yaşandığı eğitim alanı %6,8 ile bilişim ve iletişim teknolojileri olarak dikkat çekiyor. Bu alanı %4,4 oranıyla mühendislik, imalat ve inşaat, %2,6 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik takip ediyor.
Kaynak: AA