Beyin Göçü Rota Değiştirdi! Gençler En Çok O Ülkeye Gidiyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021-2023 dönemine ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerine göre, geçen yıl yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı %2 olarak belirlendi.

Bu dönemde mezunların en fazla tercih ettiği ülke ABD oldu. 2015 yılında %1,6 olan beyin göçü oranı, 2023'te %2'ye yükselerek kayda geçti. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde, bu oran kadın mezunlarda %1,6 iken, erkek mezunlarda %2,4 olarak açıklandı.

EN YÜKSEK EĞİTİM-ÖĞRETİM ORANINA SAHİP ALAN

Türkiye'de beyin göçü oranları incelendiğinde, en fazla beyin göçünün yaşandığı eğitim alanı %6,8 ile bilişim ve iletişim teknolojileri olarak dikkat çekiyor. Bu alanı %4,4 oranıyla mühendislik, imalat ve inşaat, %2,6 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik takip ediyor.

Kaynak: AA