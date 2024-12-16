Beyin Çürümesi Giderek Yaygınlaşıyor: Nedeni Ortaya Çıktı, Duyan Anında Elinden Atacak

"BEYİN ÇÜRÜMESİ TANI DEĞİL, YAYGIN BİR DAVRANIŞ TABLOSU"

Beyin çürümesinin, sürekli telefon kullanımı ve sosyal medya bağımlılığı nedeniyle insan ilişkilerinde ve zihinsel fonksiyonlarda azalmaya neden olduğunu söyleyen Hastürk, bu durumun özellikle Covid-19 pandemisi sonrası yaygınlaştığını vurguladı. Hastürk, "Beyin çürümesi, bir tanı olmasa da sürekli kaydırma hareketi, bildirim kontrolü ve ekran bağımlılığı gibi davranışlarla kendini gösteren yaygın bir tablo" dedi.