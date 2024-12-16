Beyin Çürümesi Giderek Yaygınlaşıyor: Nedeni Ortaya Çıktı, Duyan Anında Elinden Atacak
Oxford Sözlüğü’nün yılın kelimesi seçtiği ‘brain rot’ın (beyin çürümesi) temel sebebi ortaya çıktı.
Kaynak: AA
Oxford Sözlüğü’nün 2024 yılında ‘yılın kelimesi’ olarak seçtiği brain rot (beyin çürümesi), uzmanlara göre artan sosyal medya kullanımıyla doğrudan ilişkili. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Aşkın Esen Hastürk, sosyal medyanın anormal kullanımı nedeniyle entelektüel işlevlerde gerileme yaşandığını ve bu durumun her yaş grubunu etkilediğini belirtti.
"BEYİN ÇÜRÜMESİ TANI DEĞİL, YAYGIN BİR DAVRANIŞ TABLOSU"
Beyin çürümesinin, sürekli telefon kullanımı ve sosyal medya bağımlılığı nedeniyle insan ilişkilerinde ve zihinsel fonksiyonlarda azalmaya neden olduğunu söyleyen Hastürk, bu durumun özellikle Covid-19 pandemisi sonrası yaygınlaştığını vurguladı. Hastürk, "Beyin çürümesi, bir tanı olmasa da sürekli kaydırma hareketi, bildirim kontrolü ve ekran bağımlılığı gibi davranışlarla kendini gösteren yaygın bir tablo" dedi.
ÇOCUKLAR VE ERGENLER RİSK ALTINDA
ABD’de yapılan araştırmalara dikkat çeken Hastürk, özellikle 6-14 yaş grubunda pandemi sonrası sosyal medya ve telefon bağımlılığının yüzde 40’tan yüzde 70’e yükseldiğini belirtti. Ergenlik döneminde bu bağımlılığın sosyal ilişkilerin gerilemesine neden olduğunu vurgulayan Hastürk, şu ifadeleri kullandı:
"Ergenlik dönemi, sosyal ve duygusal benliğin oluştuğu kritik bir dönemdir. Bu dönemde ekran başında fazla zaman geçirmek, akran ilişkilerini zayıflatır ve sosyal becerilerin gelişimini engeller. Ayrıca ergenlerin karakter oluşumunu olumsuz etkileyebilir."
SOSYAL MEDYA KISITLAMASI
Beyin çürümesine karşı ailelerin çocuklara örnek olması gerektiğini belirten Hastürk, ekran sürelerinin dengelenmesi, hobilerin ve insan ilişkilerinin ön plana çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Hastürk, "Cihazsız alanlar ve zamanlar yaratmak, sosyal medya kullanımını sınırlamak, sağlıklı bir yaşam alışkanlığı için önemlidir" diyerek sözlerini tamamladı.
Uzmanlar, sosyal medya bağımlılığına karşı kişilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle ergenlerde ekran süresinin kontrol altına alınması, beyin sağlığı açısından kritik bir adım olarak görülüyor.