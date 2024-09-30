Beyaz Yumurta mı Yoksa Kahverengi Yumurta mı Daha Sağlıklı? İşte Kimsenin Bilmediği Detay

Fiyat Farklılıkları: Kahverengi yumurtalar genellikle beyaz yumurtalardan daha pahalıdır. Bu durum, birçok insanın kahverengi yumurtaların daha sağlıklı veya kaliteli olduğuna inanmasına yol açmaktadır. Ayrıca, serbest gezen veya organik yumurtaların çoğunun kahverengi olması da bu algıyı pekiştirebilir.