Beyaz Show Yıllar Sonra Ekranlara Geri Dönüyor: Yayın Tarihi Belli Oldu

BEYAZ SHOW'UN EKRANLARA GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Son olarak 2018 yılında yayınlanan ve ardından uzun süre ara veren Beyaz Show, bu yıl yeniden televizyon ekranlarına dönüyor. Ünlü sunucu, programın içeriğini güncelleyerek izleyicilere daha iyi bir deneyim sunmak istediklerini belirtti.

Öztürk, "Başlamak gibi bir niyetimiz var. İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bakalım, en değerlisini vermek için biraz daha bekliyoruz" demişti.

ÇEKİMLER YAZ AYLARINDA BAŞLAYACAK

Ece Erken’in sunduğu Gel Konuşalım programında Beyaz Show'un yeni sezonuyla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Beyazıt Öztürk ile yaptığı telefon görüşmesinde edindiği bilgileri aktaran Erken, programın çekimlerine yaz aylarında başlanacağını ve Eylül ayında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.