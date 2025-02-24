Beyaz Show Yıllar Sonra Ekranlara Geri Dönüyor: Yayın Tarihi Belli Oldu
Ekranların unutulmaz programlarından biri olan Beyaz Show'un yayın tarihi belli oldu. Yenilenmiş formatı ve eğlenceli içeriğiyle izleyicileri yeniden güldürmeye ve keyifli anlar yaşatmaya hazırlanan programla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla yıllarca ekranların sevilen programı olan Beyaz Show, uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yaparken, hayranlarına Beyaz Show'un dönüş müjdesini vermişti. Şimdi ise programın yeni sezonuyla ilgili tarih netleşti.
BEYAZ SHOW'UN EKRANLARA GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU
Son olarak 2018 yılında yayınlanan ve ardından uzun süre ara veren Beyaz Show, bu yıl yeniden televizyon ekranlarına dönüyor. Ünlü sunucu, programın içeriğini güncelleyerek izleyicilere daha iyi bir deneyim sunmak istediklerini belirtti.
Öztürk, "Başlamak gibi bir niyetimiz var. İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bakalım, en değerlisini vermek için biraz daha bekliyoruz" demişti.
ÇEKİMLER YAZ AYLARINDA BAŞLAYACAK
Ece Erken’in sunduğu Gel Konuşalım programında Beyaz Show'un yeni sezonuyla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Beyazıt Öztürk ile yaptığı telefon görüşmesinde edindiği bilgileri aktaran Erken, programın çekimlerine yaz aylarında başlanacağını ve Eylül ayında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.
TÜM BÖLÜMLER BANT YAYINLANACAK
Yeni sezonda Beyaz Show’un 12 veya 13 bölüm olarak planlandığı ve tüm bölümlerin bant çekimi olacağı da açıklandı. Programın canlı yayınlanmayacağına dikkat çeken Ece Erken, "Beyaz, bu sefer kesin kararlı görünüyor. Programın tüm bölümleri önceden çekilecek ve izleyiciye en kaliteli haliyle sunulacak" dedi.