Beyaz Saçları Anında Eski Haline Çeviriyor! Bu Bitkinin Tek Bir Damlası Yetiyor

Beyaz saçlar genellikle 30'lu yaşlardan itibaren artmaya başlar, ancak genetik faktörler nedeniyle erken yaşlarda da ortaya çıkabilir. Saç beyazlaması, saç köklerindeki pigment hücrelerinin melanin üretimini kaybetmesiyle meydana gelir. Melanin, saçlara renk veren pigmenttir ve yaşla birlikte azalması, saçların beyazlamasına yol açar.

Genetik dışında, hormon dengesizlikleri, stres ve vitamin eksiklikleri gibi faktörler de saçların beyazlamasına neden olabilir. Saç sağlığı, doğrudan beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilidir. Yeterli vitamin ve mineral alımı, saçların erken beyazlamasını önlemeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem