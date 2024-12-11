Beyaz Ayakkabıları Ay Gibi Parlatan 3 Basit Yöntem: Kirlenecek Derdine Son!

Beyaz ayakkabılarınızı tekrar ilk günkü gibi parlak hale getirmek için uygulayabileceğiniz birkaç kolay yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerle artık ayakkabınızın kirlenmesini dert etmeyeceksini. İşte 3 kolay uygulama:

1. SİRKE VE SU KARIŞIMI İLE TEMİZLİK

Beyaz ayakkabınızdaki lekeleri çıkarmak için öncelikle hafif deterjanlı ılık suyla nazikçe silme işlemi yapabilirsiniz. Ancak daha dirençli lekeler için, su ve sirke karışımını deneyebilirsiniz. Bir miktar sirkeyi suyla karıştırarak elde ettiğiniz solüsyonu pamuk yardımıyla lekeli bölgelere uygulayın. Ardından temiz bir bezle silip kurumasını bekleyin.