Beyaz altın korunmaya başladı, tuzaklar asıldı!

Beyaz altın olarak bilinen pamuğun zararlılardan korunması amacıyla Aydın'ın Didim ilçesinde tarlalara monitör tuzaklar asıldı.

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Beyaz altın korunmaya başladı, tuzaklar asıldı!

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pamuk tarlalarında kontrollerine devam ediyor.

Sahaya inen ekipler, Pamuk Entegre Mücadele çerçevesinde pamuk zararlılarının takibinin yapılması amacıyla monitör tuzakları tarlalara astı.

ÜRETİCİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Yapılan incelemelerin yanı sıra pamuk üreticileri de bilgilendirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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