Beyaz altın: Kilosu 15 bin lira!

İlaç ve kozmetik sektörünün aranan ham maddesi olan servet değerindeki arı sütü titizlikle kovanlardan hasat edilmeye başladı. Beyaz altın olarak tabir edilen arı sütünün kilosu, 15 bin liradan alıcı buluyor.

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Arıcılık faaliyetleriyle ön plana çıkan Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sezonun açılmasıyla birlikte arı sütü, kovanlardan hasat ediliyor.

Özel odalarda, özel malzemelerle kovanlardan hasat edilen arı sütü, hücre yenileyici ve birçok hastalığın iyileşme sürecinde yardımcı olduğu gibi, arı sütü üretimi sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.

"İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRÜNÜN HAM MADDESİ"

Hayata geçirdiği projelerle tarım sektörüne yön veren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İlaç ve kozmetik sektörünün ham maddesi, doğal arı sütü ilçemizde üretiyoruz. İlçemiz arı potansiyeli en büyük ilçelerden bir tanesi, bunu en verimli şekilde kullanıyoruz" dedi.

Beyaz altın: Kilosu 15 bin lira! - Resim : 1

"KİLOGRAMI 15 BİN TL"

"Sabah erken saatlerde hasat işlemlerine başlıyoruz" diyen Kanar, "Arı sütü çerçevelerini hasatlardan hasat ediyoruz. Kilogramı 15 bin liradan olan arı sütüne ilgi oldukça fazla" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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