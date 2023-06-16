Beyaz altın: Kilosu 15 bin lira!

Arıcılık faaliyetleriyle ön plana çıkan Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sezonun açılmasıyla birlikte arı sütü, kovanlardan hasat ediliyor.

Özel odalarda, özel malzemelerle kovanlardan hasat edilen arı sütü, hücre yenileyici ve birçok hastalığın iyileşme sürecinde yardımcı olduğu gibi, arı sütü üretimi sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.

"İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRÜNÜN HAM MADDESİ"

Hayata geçirdiği projelerle tarım sektörüne yön veren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İlaç ve kozmetik sektörünün ham maddesi, doğal arı sütü ilçemizde üretiyoruz. İlçemiz arı potansiyeli en büyük ilçelerden bir tanesi, bunu en verimli şekilde kullanıyoruz" dedi.

"KİLOGRAMI 15 BİN TL"

"Sabah erken saatlerde hasat işlemlerine başlıyoruz" diyen Kanar, "Arı sütü çerçevelerini hasatlardan hasat ediyoruz. Kilogramı 15 bin liradan olan arı sütüne ilgi oldukça fazla" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem