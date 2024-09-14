Beslenme Uzmanları Açıkladı: 65-80 Kilogram Arasındaki İnsanlar Kilo Vermek İçin Nasıl Beslenmeli?

Kilo verme sürecinin zorluğu, mevcut kilo seviyesine göre değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, herkes için aynı diyet listesinin bir anlamı olmadığını belirtirken, diyetlerin vücut tipleri ve kilo ağırlıklarına göre hazırlanmasının önemini vurgulamakta. Yapılan son araştırmalara göre 65 ve 80 kilogram arasındaki insanlar için en uygun beslenme listesi ortaya çıktı.

Beslenme Uzmanları Açıkladı: 65-80 Kilogram Arasındaki İnsanlar Kilo Vermek İçin Nasıl Beslenmeli? - Resim: 1

Hepimiz etkileyici ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak isteriz. Ancak iyi bir vücuda sahip olmak gerçekten de uğraştırıcıdır. Bazı insanların vücut yapıları ve metabolizma hızları, yüksek kalori tüketmelerine rağmen yağlanmalarına ve kilo almalarına engel olurken, bazılarında ise hafif atıştırmalıklar dahi kilo artışını tetikliyor olabilir.

Bu durum, herkesin ayrı şekilde beslenme listeleri uygulamasına neden olsa da, doktorlar tarafından yapılan son çalışmalar birçok vücut tipi için ortak bir diyet listesinin oluşturulabileceğini gösterdi. Beslenme uzmanları, özellikle 65 ve 80 kilogram ağırlığındaki insanlarda etkili olduğu gözlemlenen bir diyet listesini paylaşırken, ortalamanın oldukça üzerinde boya sahip insanlar için bu listenin tam olarak geçerli olmayacağını vurguladı.

Kaliteli bir kilo verme sürecinin aniden yaşanmayacağına dikkat çeken uzmanlar, kısa sürede verilen kiloların bir süre sonra kaçınılmaz olarak geri alınacağını hatırlattı. Günde 1600 kalori tüketilmesi üzerine kurulan bu beslenme listesinde yapmanız gerekenler şu şekilde...

Haberin devamını okumak için tıklayın
Puf Puf Kabaran Pişi Yapmanın Yolu! Sönmemesi İçin Üsküp'te Böyle Kızartılıyor Puf Puf Kabaran Pişi Yapmanın Yolu! Sönmemesi İçin Üsküp'te Böyle Kızartılıyor
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul ve Bu Şehirlerde Yaşayanlar Aman Dikkat Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul ve Bu Şehirlerde Yaşayanlar Aman Dikkat
Psikologlara Göre Düşük Zeka Göstergesi Kabul Edilen 8 Alışkanlık Psikologlara Göre Düşük Zeka Göstergesi Kabul Edilen 8 Alışkanlık
İşte Bu Yüzden Ayaklarınızı Sirkeli Suda Bekletmelisiniz: O Sorundan Eser Kalmıyor! İşte Bu Yüzden Ayaklarınızı Sirkeli Suda Bekletmelisiniz: O Sorundan Eser Kalmıyor!
Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı
Herkesin Evinde Bu Ürün Var: Duvardaki Rutubet ve Küf İzlerini Tamamen Yok Ediyor Herkesin Evinde Bu Ürün Var: Duvardaki Rutubet ve Küf İzlerini Tamamen Yok Ediyor
Kuru Kayısı Yerken Bir Kez Daha Düşünün Kuru Kayısı Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Böyle Pişen Nohut Asla Gaz Yapmıyor: 1 Kaşık Ekleyen Tabak Tabak Yiyecek Böyle Pişen Nohut Asla Gaz Yapmıyor: 1 Kaşık Ekleyen Tabak Tabak Yiyecek
Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor
Bu Basit Yöntem Beyaz Çorap Altlarının Hızlıca Kirlenmesini Engelliyor Bu Basit Yöntem Beyaz Çorap Altlarının Hızlıca Kirlenmesini Engelliyor
40 Yıllık Çorbacıların Sırrı Ortaya Çıktı: İşte Mercimek Çorbasının Lezzetine Doyum Olmayan Yöntem 40 Yıllık Çorbacıların Sırrı Ortaya Çıktı: İşte Mercimek Çorbasının Lezzetine Doyum Olmayan Yöntem
Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi