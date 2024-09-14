Beslenme Uzmanları Açıkladı: 65-80 Kilogram Arasındaki İnsanlar Kilo Vermek İçin Nasıl Beslenmeli?

Hepimiz etkileyici ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak isteriz. Ancak iyi bir vücuda sahip olmak gerçekten de uğraştırıcıdır. Bazı insanların vücut yapıları ve metabolizma hızları, yüksek kalori tüketmelerine rağmen yağlanmalarına ve kilo almalarına engel olurken, bazılarında ise hafif atıştırmalıklar dahi kilo artışını tetikliyor olabilir.



Bu durum, herkesin ayrı şekilde beslenme listeleri uygulamasına neden olsa da, doktorlar tarafından yapılan son çalışmalar birçok vücut tipi için ortak bir diyet listesinin oluşturulabileceğini gösterdi. Beslenme uzmanları, özellikle 65 ve 80 kilogram ağırlığındaki insanlarda etkili olduğu gözlemlenen bir diyet listesini paylaşırken, ortalamanın oldukça üzerinde boya sahip insanlar için bu listenin tam olarak geçerli olmayacağını vurguladı.



Kaliteli bir kilo verme sürecinin aniden yaşanmayacağına dikkat çeken uzmanlar, kısa sürede verilen kiloların bir süre sonra kaçınılmaz olarak geri alınacağını hatırlattı. Günde 1600 kalori tüketilmesi üzerine kurulan bu beslenme listesinde yapmanız gerekenler şu şekilde...