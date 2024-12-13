Beslenme Uzmanı 'Ölümsüzlüğün Şifresi Olan Gıda' Diyerek Açıkladı: Kabuğunu Sakın Soymayın!
Sağlıklı bir yaşamın sırrı dengeli beslenmeden geçiyor. Beslenme uzmanı, dünyanın en sağlıklı gıdasını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, mutfaklarda sıklıkla bulunan bazı gıdaların faydalarının yeterince bilinmediğini vurguluyor. Özellikle salatalık, hem kilo vermek isteyenler hem de sağlığını korumayı isteyenler için adeta bir mucize besin olarak listelerde öne çıkıyor.
Beslenme Uzmanı Dr. Blake Livingood, salatalığın sağlık açısından sunduğu faydaları detaylı bir şekilde ele aldı. Dr. Livingood, salatalığın “her gün ihtiyaç duyulan vitamin, mineral ve mikro besinlerin çoğunu içerdiğini” belirterek, enerji içeceklerinden daha etkili olduğunu söyledi.
‘SEBZE Mİ, MEYVE Mİ?’ TARTIŞMASI
Salatalık genellikle sebze olarak bilinse de botanik açıdan bir meyve. Dr. Livingood, salatalığın mutfakta sebze gibi ele alındığını ancak teknik olarak bir meyve olduğunu ifade etti.
KABUĞUNU SAKIN SOYMAYIN
Salatalık, B1, B2 ve B3 vitaminleriyle vücuttaki birçok sürece destek sağlıyor. Ayrıca, çoğu insanın yeterince alamadığı kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi minerallerin kaynağı. Dr. Livingood, günlük beslenmede yarım ila bir bütün salatalık tüketilmesi gerektiğini belirtti ve kabuğunun soyulmamasını önerdi.
SALATALIĞIN FAYDALARI NELER?
VÜCUDUN SU İHTİYACINI KARŞILAR
%95’i sudan oluşan salatalık, yaz aylarında vücudu nemlendirmek için mükemmel bir seçenek.
VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU
A, C ve K vitaminleri açısından zengin olan salatalık, bağışıklığı güçlendirirken kemik sağlığını da destekler. Potasyum ve magnezyum içeriğiyle tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olur.
CİLT SAĞLIĞINI KORUR
Nemlendirici özelliğiyle ciltte yatıştırıcı bir etki yaratan salatalık, kırışıklık oluşumunu geciktirir ve göz altı şişliklerini azaltır.
SİNDİRİM SİSTEMİ DOSTU
Lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirimi kolaylaştırır. Özellikle kabuğuyla tüketildiğinde etkisi artar.
KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI
Düşük kalorili bir besin olan salatalık, tok tutucu özelliği sayesinde diyetlerin vazgeçilmezi. Sağlıklı atıştırmalık olarak ya da öğünlerin bir parçası olarak tercih edilebilir.
DOĞAL BİR MUCİZE
HealthLine tarafından “antioksidanlar ve bitki bileşikleri açısından zengin” olarak tanımlanan salatalık, birçok rahatsızlığın tedavisinde ve önlenmesinde önemli bir role sahip. Uzmanlar, salatalığın günlük beslenme düzeninde mutlaka yer alması gerektiğini vurguluyor.