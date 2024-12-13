Beslenme Uzmanı 'Ölümsüzlüğün Şifresi Olan Gıda' Diyerek Açıkladı: Kabuğunu Sakın Soymayın!

Uzmanlar, mutfaklarda sıklıkla bulunan bazı gıdaların faydalarının yeterince bilinmediğini vurguluyor. Özellikle salatalık, hem kilo vermek isteyenler hem de sağlığını korumayı isteyenler için adeta bir mucize besin olarak listelerde öne çıkıyor.

Beslenme Uzmanı Dr. Blake Livingood, salatalığın sağlık açısından sunduğu faydaları detaylı bir şekilde ele aldı. Dr. Livingood, salatalığın “her gün ihtiyaç duyulan vitamin, mineral ve mikro besinlerin çoğunu içerdiğini” belirterek, enerji içeceklerinden daha etkili olduğunu söyledi.