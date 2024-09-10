Beslenme Uzmanı Açıkladı: Vegan Beslenme Sağlığa Zararlı Mı? Meğer Yanlış Biliyormuşuz

Son yıllarda popülaritesi hızla artan bu beslenme biçimi, hem sağlığa katkıları hem de çevreye olan olumlu etkileriyle dikkat çekiyor. Veganlar, et, süt, yumurta ve bal gibi hayvansal ürünleri tüketmez; bunun yerine sebzeler, tahıllar, kuruyemişler, meyveler ve bitkisel bazlı diğer gıdalarla beslenirler.

VEGAN BESLENMENİN SAĞLIĞA ETKİLERİ

Vegan beslenme, sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmesiyle bilinir. Bitkisel kaynaklı beslenmenin, kronik hastalıkları önleme, kilo verme ve genel vücut sağlığını destekleme gibi sayısız faydası vardır. Araştırmalar, vegan diyeti benimseyen kişilerin kalp hastalıkları, tip 2 diyabet ve bazı kanser türlerine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, bitkisel gıdaların yüksek miktarda antioksidan, vitamin ve fitokimyasallar içermesi, bu sayede vücudu iltihaplanmalara ve oksidatif strese karşı korumasıdır.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUYOR

Vegan diyet, kilo vermek isteyenler için ideal bir seçenek olabilir. Lif açısından zengin sebzeler ve meyvelerle dolu olan bu beslenme biçimi, tokluk hissini artırarak gereksiz atıştırmalardan uzak durmanıza yardımcı olur. Ancak vegan diyetin faydalarından tam anlamıyla yararlanmak için işlenmiş vegan gıdalardan kaçınmak ve daha çok taze, doğal bitkisel ürünlere yönelmek önemlidir.