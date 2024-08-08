Belgesiyle Ortaya Çıktı! Osmanlı'da Cariye Fiyatları Günümüze Uyarlandığında Bakın Ne Kadarmış

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'un en uğrak noktalarından biri de köle pazarlarıydı. Akdeniz coğrafyasının en büyük köle pazarlarından birine ev sahipliği yapan İstanbul'da köle satışları belge ile kayıt altına alınıyordu. Günümüze kadar aktarılan belgeler ile tarihçiler, 1600'lü yıllarda satılan kölelerin fiyatlarını bugüne uyarladı.

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Belgesiyle Ortaya Çıktı! Osmanlı'da Cariye Fiyatları Günümüze Uyarlandığında Bakın Ne Kadarmış - Resim: 1

Günümüzde çok az kişi tarafından biliniyor olsa da, Osmanlı'nın en önemli şehri İstanbul, Girit ile birlikte dünyanın en önemli köle pazarları arasında yer alıyordu.

Tarihi evrakların günümüze ulaşan kısımları üzerinde yapılan incelemelerde, 1600'lü yıllarda satılan çok sayıda kölenin fiyat listesi de yer aldı. Köle fiyatları, göz ile ten renkleri, kiloları ve güzelliklerine göre değişiklik gösterirken, en yüksek fiyata satılan cariyelerin Rus asıllı kadınlar olduğu anlaşıldı.

EN PAHALI CARİYELER RUS KADINLARIYDI

Bir sosyal medya kullanıcısı, Bünyamin Duran ve Ahmet Yavuz Çamlı'nın "Klasik Dönem Osmanlı Toplumunun Sosyo-Ekonomik Yapısı" kitabında paylaştığı ekonomik verilerden yola çıkarak, 1600'lü yıllarda satılan cariyelerin fiyatlarını bugünkü para birimlerine uyarladı.

İşte Rus ve Eflak cariyelerin bugünkü satış fiyatları...

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