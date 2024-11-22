Belediye Otobüsünde Mindere Benzer Şeylerin Amacı Bakın Neymiş: Meğer Yaslanmak İçin Değilmiş

Otobüs koltuklarının arkasındaki, minder gibi görünen o çıkıntıların ne işe yaradığı ortaya çıktı. Bu özel tasarımlı düzenekler, aslında tekerlekli sandalye kullanan bireylerin otobüs içinde güvenli bir şekilde sabitlenebilmeleri için tasarlanmış. Tekerlekli sandalyedeki yolcular, bu çıkıntılara özel olarak üretilmiş emniyet kemerleriyle kendilerini ve sandalyelerini sabitleyerek, güvenle yolculuk edebiliyorlar. Bu sayede ani frenlerde veya virajlarda oluşabilecek sarsıntılardan korunuyorlar.