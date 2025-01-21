Beklenen Müjdeli Haber Geldi! Herkese Tamamen Bedava Oldu
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) için yeni dönem kayıtları başladı. Her yaştan vatandaşın katılabileceği bu kurslar, kişisel gelişim ve meslek edinme imkânı sunarak Konya halkına önemli bir eğitim fırsatı sağlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kurslar, hem yüz yüze eğitimlerle hem de uzaktan eğitim seçenekleriyle geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Katılımcılar, sanat, meslek edinme ve kişisel gelişim gibi pek çok alanda kendilerini geliştirme şansı yakalayacak.
KAYIT SÜRECİ TARİHLERİNE DİKKAT
Yeni dönem kayıtları, 21 Ocak itibarıyla başladı. Başvurular, 3 Şubat tarihine kadar “konya.bel.tr” ve “komek.org.tr” adresleri üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilecek.
MEB ONAYLI SERTİFİKALAR
KOMEK kurslarını başarıyla tamamlayan katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar almaya hak kazanacak. Bu sertifikalar, bireylerin mesleki yeterliliklerini artırarak iş dünyasında daha avantajlı bir konum elde etmelerine yardımcı oluyor.
HER YAŞTAN VATANDAŞ İÇİN ÜCRETSİZ EĞİTİM
Konya Büyükşehir Belediyesi, KOMEK ve ASEM kurslarıyla vatandaşların hayat boyu öğrenme sürecine katılmalarını teşvik ediyor. Ücretsiz olarak sunulan bu eğitimler, özellikle kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmek isteyenler için eşsizbir fırsat sunuyor.