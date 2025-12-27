Beklenen Kar Geldi: İstanbul, Ankara, Bolu, Sakarya... İşte Kartpostallık Görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artıran kar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok il ve ilçeyi beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde cadde ve sokaklar karla kaplanırken ulaşımda aksamalar yaşandı, kentlerde kartpostallık manzaralar oluştu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir sürdürdüğü uyarıların ardından Türkiye, yeni haftaya kar sürpriziyle uyandı. Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran kar yağışı, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok il ve ilçede kendini gösterdi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı kısa sürede arttı, bazı bölgeler tamamen beyaza büründü.

GECE BAŞLADI, SABAH ETKİSİNİ ARTIRDI

Beklenen Kar Geldi: İstanbul, Ankara, Bolu, Sakarya... İşte Kartpostallık Görüntüler - Resim : 1

Kar yağışı gece saatlerinde yer yer hafif şekilde etkili olurken, sabahın erken saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde karla kaplı yollar oluştu, park ve bahçeler beyaza büründü. Yer yer tipi şeklinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

BAZI KENTLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Beklenen Kar Geldi: İstanbul, Ankara, Bolu, Sakarya... İşte Kartpostallık Görüntüler - Resim : 2

İstanbul’un yüksek ilçelerinde çatı ve araçların karla kaplandığı görüldü. Ankara’da ise sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Beklenen Kar Geldi: İstanbul, Ankara, Bolu, Sakarya... İşte Kartpostallık Görüntüler - Resim : 3

Şehir merkezlerinde ve kırsal kesimlerde oluşan beyaz örtü, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Ağaçların ve tarihi yapıların karla kaplı görüntüleri objektiflere yansırken, birçok kişi bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Beklenen Kar Geldi: İstanbul, Ankara, Bolu, Sakarya... İşte Kartpostallık Görüntüler - Resim : 4

İşte Türkiye’den kar manzaraları…

Beklenen Kar Geldi: İstanbul, Ankara, Bolu, Sakarya... İşte Kartpostallık Görüntüler - Resim : 5Beklenen Kar Geldi: İstanbul, Ankara, Bolu, Sakarya... İşte Kartpostallık Görüntüler - Resim : 6Beklenen Kar Geldi: İstanbul, Ankara, Bolu, Sakarya... İşte Kartpostallık Görüntüler - Resim : 7Beklenen Kar Geldi: İstanbul, Ankara, Bolu, Sakarya... İşte Kartpostallık Görüntüler - Resim : 8Beklenen Kar Geldi: İstanbul, Ankara, Bolu, Sakarya... İşte Kartpostallık Görüntüler - Resim : 9

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Meteoroloji Gün Gün Uyardı! İstanbul'da Kar Fena Bastıracak: Sıcaklık 0 Dereceyi Görecek Meteoroloji Gün Gün Uyardı! İstanbul'da Kar Fena Bastıracak: Sıcaklık 0 Dereceyi Görecek
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Astrologlar Açıkladı! Kariyer, Sağlık, İlişki... 2026'da Zorluk Yaşayacak Burçlar Belli Oldu Bu Burçlar 2026'da Çok Zorlanacak
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü
EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor
İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçeler İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçeler
İstanbul'da Bir Operasyon Daha: İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak Dahil 3 Kişi Gözaltına Alındı İstanbul'da Bir Operasyon Daha
Atama Kararları Resmi Gazete’de Atama Kararları Resmi Gazete’de