Beklenen Kar Geldi: İstanbul, Ankara, Bolu, Sakarya... İşte Kartpostallık Görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir sürdürdüğü uyarıların ardından Türkiye, yeni haftaya kar sürpriziyle uyandı. Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran kar yağışı, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok il ve ilçede kendini gösterdi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı kısa sürede arttı, bazı bölgeler tamamen beyaza büründü.

GECE BAŞLADI, SABAH ETKİSİNİ ARTIRDI

Kar yağışı gece saatlerinde yer yer hafif şekilde etkili olurken, sabahın erken saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde karla kaplı yollar oluştu, park ve bahçeler beyaza büründü. Yer yer tipi şeklinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

BAZI KENTLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul’un yüksek ilçelerinde çatı ve araçların karla kaplandığı görüldü. Ankara’da ise sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Şehir merkezlerinde ve kırsal kesimlerde oluşan beyaz örtü, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Ağaçların ve tarihi yapıların karla kaplı görüntüleri objektiflere yansırken, birçok kişi bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

İşte Türkiye’den kar manzaraları…

