Beden Dili Uzmanı İtiraf Etti: İşte Birinin Size Aşık Olup Olmadığını Ele Veren İlk Hareket
Beden dili uzmanı Judi James’e göre, birinin size aşık olup olmadığını anlamanın bazı kesin işaretleri bulunuyor. Eğer karşınızdaki kişinin size duyduğu ilgiden emin olmak istiyorsanız, uzmanlara göre aşkı ele veren 9 beden dili işaretine dikkat edin.
Kaynak: Haber Merkezi
Birinin size gerçekten aşık olup olmadığını merak ediyor musunuz? Duygular, sadece kelimelerle değil, beden diliyle de açığa çıkar. Göz teması, ses tonu, jestler ve hatta kişinin oturuş şekli bile size olan hislerini ele verebilir. Eğer karşınızdaki kişinin size duyduğu ilgiden emin olmak istiyorsanız, uzmanlara göre aşkı ele veren 9 beden dili işaretine dikkat edin.
AŞIK OLDUĞUNU ELE VEREN 9 İŞARET
Beden dili uzmanı Judi James’e göre, birinin aşık olup olmadığını anlamanın bazı kesin işaretleri var. İşte o ipuçları:
1.Derin ve Uzun Süreli Göz Teması
Gözler, duyguların en açık yansımalarından biridir. Eğer bir kişi size bakarken göz teması kurmaya devam ediyorsa ve bu bakışları uzun sürüyorsa, size özel bir bağ hissettiğini gösteriyor olabilir.
2.Samimi ve Sık Gülümseme
Aşık bir kişi, sizi gördüğünde içten bir şekilde gülümser. Eğer konuşmalarınız sırasında sık sık gülümsediğini fark ediyorsanız, bu sizi görmekten ve konuşmaktan keyif aldığının bir göstergesidir.
3.Fiziksel Yakınlık Arayışı
Aşk, yakın olma isteğini beraberinde getirir. Eğer bir kişi size daha yakın duruyor, size doğru eğiliyor veya bilinçsizce size dokunmak için fırsat yaratıyorsa, bu ilgisini gösteren güçlü bir işarettir.
4. Vücut Dilinin Size Doğru Yönelmesi
Birinin vücudu, bilinçsizce ilgisini yansıtır. Eğer oturduğunda veya ayakta durduğunda bacakları, elleri veya omuzları size dönükse, bu size olan ilgisinin fiziksel bir yansıması olabilir.
5.Gözbebeklerinin Büyümesi
Bilimsel araştırmalara göre, ilgi duyduğumuzda gözbebeklerimiz genişler. Eğer biri sizinle konuşurken gözbebekleri normalden büyük görünüyorsa, bu sizden etkilendiğini gösteriyor olabilir.
6.Ses Tonunda Yumuşama ve Samimiyet
Bir kişinin size karşı duyguları varsa, konuşurken sesi daha yumuşak ve içten hale gelir. Aynı zamanda, sizi ne kadar çok düşündüğünü sık sık bahsettiği konularla da anlayabilirsiniz.
7.Hareketlerinizi Taklit Etmesi
Aşık olan kişiler, bilinçsizce hoşlandıkları kişinin hareketlerini taklit etme eğilimindedir. Eğer farkında olmadan sizin duruşunuzu, jestlerinizi veya konuşma tarzınızı benimsediğini fark ederseniz, bu sizi bilinçaltında kendisine daha yakın hissettiğinin bir işareti olabilir.
8.Özgüvenli ve Açık Bir Duruş
Aşık olan kişiler, ilgilerini çeken kişinin yanında kendilerini daha rahat ve özgüvenli hisseder. Eğer karşınızdaki kişi dik duruyor, kollarını kapalı değil açık bir şekilde tutuyorsa, bu size karşı hissettiği güvenin ve samimiyetin göstergesi olabilir.
9.Sizinle Daha Fazla Zaman Geçirme Çabası
Bir kişi size aşık olduğunda, sizinle daha fazla vakit geçirmek için fırsatlar yaratır. Sizinle sık sık iletişime geçiyor, buluşma için zaman yaratmaya çalışıyorsa, bu onun için özel biri olduğunuzu gösterir.