Beden Dili Uzmanı İtiraf Etti: İşte Birinin Size Aşık Olup Olmadığını Ele Veren İlk Hareket

AŞIK OLDUĞUNU ELE VEREN 9 İŞARET

Beden dili uzmanı Judi James’e göre, birinin aşık olup olmadığını anlamanın bazı kesin işaretleri var. İşte o ipuçları:

1.Derin ve Uzun Süreli Göz Teması

Gözler, duyguların en açık yansımalarından biridir. Eğer bir kişi size bakarken göz teması kurmaya devam ediyorsa ve bu bakışları uzun sürüyorsa, size özel bir bağ hissettiğini gösteriyor olabilir.

2.Samimi ve Sık Gülümseme

Aşık bir kişi, sizi gördüğünde içten bir şekilde gülümser. Eğer konuşmalarınız sırasında sık sık gülümsediğini fark ediyorsanız, bu sizi görmekten ve konuşmaktan keyif aldığının bir göstergesidir.

3.Fiziksel Yakınlık Arayışı

Aşk, yakın olma isteğini beraberinde getirir. Eğer bir kişi size daha yakın duruyor, size doğru eğiliyor veya bilinçsizce size dokunmak için fırsat yaratıyorsa, bu ilgisini gösteren güçlü bir işarettir.