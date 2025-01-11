Bedavaya Botoks Etkisi Yapıyor: Kırışıklıkları Ütü Gibi Açıp, Cildi 18 Yaşına Döndürüyor
Herkesin evinde bulunan bu 2 malzemeyle kırışıklıkları ütü gibi açacak, cildi 18 yaşına geri döndürecek karışımın tarifi ortaya çıktı. İşte doğal botoks etkisi yapacak mucize maske...
Kaynak: Haber Merkezi
Hepimiz daha genç ve canlı bir cilde sahip olmak isteriz. Pahalı kremler ve estetik işlemler yerine, doğanın sunduğu mucizelerle cildinizi gençleştirebilirsiniz. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz 2 malzemeyle kırışıklıkları ütü gibi açacak, cildi 18 yaşına geri döndürecek karışımın tarifi ortaya çıktı. İşte doğal botoks etkisi yapacak mucize maske...
Yumurta beyazı ve balın bir araya gelmesiyle oluşan bu maske, cildiniz için adeta bir gençlik iksiri. Yumurta beyazı, cildin sıkılaşmasına ve gözeneklerin küçülmesine yardımcı olurken, bal da cildinizi derinlemesine nemlendirir ve besler.
BOTOKS ETKİSİ VEREN KARIŞIM
Malzemeler:
1 adet yumurta beyazı,
1 çay kaşığı bal
Hazırlanışı:
Yumurta beyazını çırpın ve balı ekleyerek karıştırın.
Karışımı temiz yüzünüze masaj yaparak sürün ve 15-20 dakika bekletin.
Daha sonra ılık su ile durulayın.
En iyi sonuçlar için bu maskeyi haftada 2-3 kez uygulayın.
Yumurta beyazı, cildin elastikiyetini artırarak kırışıklıkların görünümünü azaltır. Bal, cildin nem dengesini sağlayarak kuruluğu önler ve cildin daha canlı görünmesini sağlar. Yumurta beyazı, genişlemiş gözeneklerin görünümünü azaltır.
Bal, antioksidan özellikleri sayesinde cildinizi besler ve korur.