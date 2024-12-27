Bebeklerine Verdikleri İsim Şaşırttı: Türkiye'de Bu İsimde Başka Hiç Kimsede Yok
Motosiklet tutkunu Maden çifti, dünyaya gelen erkek çocuklarına Japon iş adamı ve mühendis, ünlü otomobil markası Honda'nın kurucusu Soichiro Honda'nın ismini verdi.
Kaynak: İHA
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan Muharrem ve Kevser Maden çifti, dünyaya gelen ikinci erkek çocuklarına, ünlü Japon mühendis ve Honda markasının kurucusu Soichiro Honda’nın adını verdi. 15 gün önce dünyaya gelen bebeğin ismi, çevresinde hem şaşkınlık hem de gülümsemeyle karşılandı. Baba Muharrem Maden, uzun zamandır hayalini kurduğu “Honda” ismini oğluna vermenin mutluluğunu yaşadı.
"HAYALİM GERÇEK OLDU"
Motosikletlere olan ilgisini küçük yaşlardan beri sürdüren Muharrem Maden, 7 yaşından itibaren motosiklet tamir ve bakımıyla uğraştığını belirtti. “Bir gün oğlum olursa adını Honda koyacağım diye hep hayal ediyordum. Bu hayalimi gerçekleştirdim ve çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
"ANLAMLI BİR İSİM OLDU"
Anne Kevser Maden, eşiyle birlikte motosiklet tamirciliği yaptıklarını ve oğullarına verilen ismin kendisi için de çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Altı yıllık evliliklerinde eşinin bu isteğini hep desteklediğini belirten anne Maden, “Japonları ve Soichiro Honda’nın başarı hikâyesini bildiğim için bu ismi kabul ettim. İnşallah oğlumuz vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur” dedi.
Bebeğin ismi, aile çevresinde şaşkınlıkla karşılanırken, motosiklet tutkusuyla tanınan çiftin bu seçimi, birçok kişiyi gülümsetti.