Bebeklerine Verdikleri İsim Şaşırttı: Türkiye'de Bu İsimde Başka Hiç Kimsede Yok

"ANLAMLI BİR İSİM OLDU"

Anne Kevser Maden, eşiyle birlikte motosiklet tamirciliği yaptıklarını ve oğullarına verilen ismin kendisi için de çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Altı yıllık evliliklerinde eşinin bu isteğini hep desteklediğini belirten anne Maden, “Japonları ve Soichiro Honda’nın başarı hikâyesini bildiğim için bu ismi kabul ettim. İnşallah oğlumuz vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur” dedi.

Bebeğin ismi, aile çevresinde şaşkınlıkla karşılanırken, motosiklet tutkusuyla tanınan çiftin bu seçimi, birçok kişiyi gülümsetti.