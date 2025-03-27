Bazı İnsanların Neden Gürültülü Hapşırdığı Ortaya Çıktı: Meğer Sebebi Buymuş

BAZI İNSANLARIN NEDEN GÜRÜLTÜLÜ HAPŞIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İmmünoloji Profesörü Sheena Cruickshank ise, hapşırık refleksinin beyindeki medulla oblongata bölgesi tarafından yönetildiğini ve vücuttaki çeşitli kas gruplarının bu sırada refleksle harekete geçtiğini ifade ediyor. Ancak çıkan sesin şiddeti, bu refleksin kendisinden çok kişinin solunum yolu yapısı, ses tellerinin pozisyonu ve hatta alışkanlıkları ile ilişkilendiriliyor.