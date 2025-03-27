Bazı İnsanların Neden Gürültülü Hapşırdığı Ortaya Çıktı: Meğer Sebebi Buymuş
Hapşırmak, vücudun kendini savunma yollarından biri. Bazı insanlar sessizce hapşırırken, bazıları ise çok gürültülü hapşırır. Uzmanlara göre, gürültülü hapşırığın ardında pek çok fizyolojik ve kültürel etken yatıyor. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Mas Takashima, burnun akciğerleri dış etkenlerden koruyan önemli bir filtre olduğunu hatırlatıyor. Burnun içinde yer alan mukus tabakası, epitel dokular ve minik tüyler, zararlı partikülleri yakalayarak vücuttan uzaklaştırmaya çalışır. Bu partiküller biriktiğinde ise savunma mekanizması olarak hapşırık devreye girer.
BAZI İNSANLARIN NEDEN GÜRÜLTÜLÜ HAPŞIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI
İmmünoloji Profesörü Sheena Cruickshank ise, hapşırık refleksinin beyindeki medulla oblongata bölgesi tarafından yönetildiğini ve vücuttaki çeşitli kas gruplarının bu sırada refleksle harekete geçtiğini ifade ediyor. Ancak çıkan sesin şiddeti, bu refleksin kendisinden çok kişinin solunum yolu yapısı, ses tellerinin pozisyonu ve hatta alışkanlıkları ile ilişkilendiriliyor.
SESİN YÜKSEK ÇIKMA NEDENİ MEĞER BUYMUŞ
Takashima, hapşırığın ilk aşamasının derin bir nefes almak olduğunu, ardından akciğerdeki havanın yüksek basınçla dışarı verildiğini belirtiyor. Bu sırada ses telleri açılır ve ani bir hava çıkışıyla birlikte o tanıdık hapşırık sesi ortaya çıkar. Gürültülü hapşıran bireylerde genellikle bu hava çıkışı daha güçlü ve hızlı gerçekleşiyor.
HAPŞIRIĞI BASTIRMAK ZARARLI OLABİLİR
Uzmanlar, yüksek sesli hapşırığın bir sağlık sorunu olmadığını, ancak hapşırığı tamamen baskılamanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Takashima’ya göre, hapşırığı tutmaya çalışmak kulak zarında hasara, burun kanamasına ya da östaki borusunda basınç problemlerine neden olabilir.