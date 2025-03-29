Bayram Tatili Turizmi Canlandırdı: Yeni Trendlere Yoğun Talep

Tatil sürelerinin genellikle 3 ila 5 gece arasında değiştiğini belirten Karayal, dört kişilik bir ailenin tatil bütçesinin 30 bin liradan başladığını vurguladı. Çocuklu ailelere yönelik özel turların ise yeni bir tatil trendi olarak ilgi çektiğini söyledi.

SON DAKİKA FIRSATLARI VE KAMPANYALAR DİKKAT ÇEKİYOR

29 Mart Cumartesi günü Arefe ile başlayıp, 7 Nisan Pazartesi günü sona erecek bayram tatili, hem ailelerle birlikte bayramın coşkusunu yaşamak hem de yeni destinasyonlar keşfetmek için bir fırsat olarak görülüyor. Turizm yetkilileri, taleplerden memnun olduklarını ve son dakika fırsatlarının sektördeki hareketliliği daha da artırmasını beklediklerini ifade ediyor. Karayal, baharın gelişiyle yılın ilk uzun tatili olan bayram sürecine ilişkin değerlendirmesinde, özellikle yurtiçi ve Kıbrıs’taki galalı otellerde yüzde 50’ye varan indirimlerin olduğunu, iki çocuğa kadar ücretsiz konaklama imkânlarının sunulduğunu belirtti.

ÇOCUKLU AİLE TURLARI YENİ TATİL TRENDİ OLDU

Çocuklu ailelerin tatil tercihlerine yönelik yeni bir konseptin ortaya çıktığını belirten Karayal, çocuk kulüpleri yerine ebeveynlerin çocuklarıyla doğrudan vakit geçirdiği özel tur programlarının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Tatilsepeti’nin sunduğu bu yeni konsept, çocuklarla birlikte eğlenceli ve öğretici etkinlikler içeren programlarla dikkat çekiyor. At binme, nehir bisikleti gibi aktivitelerin bulunduğu Ağva ve Sapanca turları 28 bin TL’den başlarken, Kapadokya’daki Peri Masalı çocuklu aile turu 38 bin TL’den başlıyor. Mitolojik ve tarihi gezilere ilgi duyanlar içinse, 40 bin TL’den başlayan Kuşadası Antik Hazineler Kampı öneriliyor.

VİZESİZ ROTALAR: BALKANLAR, MISIR VE DUBAİ ÖNE ÇIKIYOR

Vize işlemleriyle uğraşmak istemeyen tatilciler için Balkanlar, Mısır ve Dubai gibi rotalar popüler destinasyonlar arasında yer alıyor. Balkan turları 599 Euro’dan başlarken, Mısır için her şey dahil paketler 549 Euro’dan satışa sunuluyor. Alışveriş ve lüks tatili bir arada deneyimlemek isteyenler için ise Dubai turları, 569 Euro’dan başlayan fiyatlarla tatilcileri cezbediyor.

AVRUPA ŞEHİRLERİNİ KEŞFETMEK İSTEYENLERE ÖZEL TURLAR

Bayram tatilinde Avrupa’yı keşfetmek isteyenler için en çok tercih edilen destinasyon yine İtalya oldu. Tüm hizmetlerin dahil olduğu İtalya turları 649 Euro’dan başlarken, vizesi hazır olan veya yeşil pasaport sahipleri için Avrupa’daki diğer yakın destinasyonlar 69 Euro’dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

YURTİÇİ GALALI OTELLERDE ÖZEL İNDİRİMLER

Türkiye ve Kıbrıs’taki otellerde bayrama özel gala organizasyonları ve sanatçı programları düzenlenirken, Tatilsepeti’nde seçili galalı otellerde yüzde 50’ye varan indirimler dikkat çekiyor. İki çocuğa kadar ücretsiz konaklama fırsatı sunan oteller, tatil planı yapan ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Ayrıca, 72 saate kadar iptal garantisi sunulan oteller, tatilciler için cazip bir seçenek oluşturuyor.