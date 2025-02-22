Batman'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Kişi Tutuklandı
Batman’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Batman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında şehir girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada,
332 GRAM ELE GEÇİRİLDİ
332 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: İHA