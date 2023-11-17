Batman’da nesli tehdit altındaki ‘sarı benekli semender’ görüldü

Batman’ın Kozluk ilçesinde "Anadolu semenderi" olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüldü.

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Batman’da nesli tehdit altındaki ‘sarı benekli semender’ görüldü

İlçeye bağlı Gümüşörgü köyünde gece saatlerinde yürüyüş yapan Emre Çetinkaya, yol üstünde hareket eden farklı bir tür sürüngen olduğunu fark etti.

Cep telefonuyla hayvanı kayıt altına alan Çetinkaya, “Yolda yürüdüğüm sırada hareket eden bir tür sürüngen olduğunu fark ettim. Daha önce sosyal medyada fotoğrafını görmüştüm ve neslinin tükenme tehlikesi altında olan ‘sarı benekli semender’ olduğu söyleniyordu. Zararsız bir tür olduğunu bildiğim için elime alıp biraz sevdikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bıraktım" dedi.

Kaynak: İHA

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