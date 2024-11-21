Basmati Pirinç İle Normal Pirinç Arasında Meğer Dağlar Kadar Fark Varmış

NORMAL PİRİNCİN ÖZELLİKLERİ

Normal pirinç olarak adlandırdığımız tür, oldukça geniş bir yelpazede bulunur. Kısa taneli, orta taneli ve uzun taneli olmak üzere farklı çeşitleri vardır. Genellikle basmati pirince göre daha kısa ve daha opak tanelere sahiptir. Pişirildiğinde birbirine yapışma eğilimi gösterir.

Nötr bir tada sahiptir ve belirgin bir aroması yoktur. Besin değeri çeşidine göre değişmekle birlikte, genellikle basmati pirince göre daha yüksek glisemik indekse sahiptir.