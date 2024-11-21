Basmati Pirinç İle Normal Pirinç Arasında Meğer Dağlar Kadar Fark Varmış
Bir çok çeşidi bulunan pirinçlerin besin değerleri ve özellikleri birbirinden farklıdır. Peki, basmati pirinç ile normal pirinç arasındaki farklar nelerdir? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Pirinç, dünya genelinde en çok tüketilen tahıllar arasında yer alır. Ancak farklı çeşitleri bulunan pirinçlerin besin değerleri ve özellikleri birbirinden farklılık gösterir. En çok merak edilen basmati pirinç ile normal pirinç arasındaki farkları sizler için derledik...
BASMATİ PİRİNCİN ÖZELLİKLERİ
Hindistan ve Pakistan'a özgü, uzun taneli bir pirinç çeşididir. İnce, uzun ve şeffaf tanelere sahiptir. Pişirildiğinde tane tane olur ve birbirine yapışmaz. Kendine özgü hafif çiçeksi bir aroması vardır. Düşük glisemik indekse sahip olması nedeniyle kan şekerini yavaş yükseltir ve uzun süre tokluk sağlar. Lif içeriği diğer pirinç türlerine göre daha yüksektir.
NORMAL PİRİNCİN ÖZELLİKLERİ
Normal pirinç olarak adlandırdığımız tür, oldukça geniş bir yelpazede bulunur. Kısa taneli, orta taneli ve uzun taneli olmak üzere farklı çeşitleri vardır. Genellikle basmati pirince göre daha kısa ve daha opak tanelere sahiptir. Pişirildiğinde birbirine yapışma eğilimi gösterir.
Nötr bir tada sahiptir ve belirgin bir aroması yoktur. Besin değeri çeşidine göre değişmekle birlikte, genellikle basmati pirince göre daha yüksek glisemik indekse sahiptir.
HANGİSİ DAHA FAYDALI?
Her iki pirinç çeşidi de beslenmemizde önemli bir yer tutar. Ancak, sağlık açısından bakıldığında basmati pirincinin bazı avantajları vardır:
Kan şekerini yavaş yükselttiği için diyabet hastaları ve kilo kontrolü yapmak isteyenler için daha uygun bir seçenektir.
Sindirimi kolaylaştırır ve tokluk hissi verir.
Düzenli tüketimi kalp sağlığını destekleyebilir.