Barış Manço'nun yıllar önceki videosu ortaya çıktı: 2023 için dileklerini böyle sıralamış

Türkiye'nin en değerli sanatçılarından biri olan ve 24 yıl önce aramızdan ayrılan Türk müziğinin efsanesi Barış Manço'nun yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı. Japonya'da 2023 yılı için dileklerini ifade eden Barış Manço bakın 2023'te ne yapmak istiyordu.

Barış Manço'nun yıllar önceki videosu ortaya çıktı: 2023 için dileklerini böyle sıralamış

Türkiye'nin en değerli sanatçılarından biri olan ve 24 yıl önce aramızdan ayrılan Türk müziğinin efsanesi Barış Manço'nun yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı. Japonya'da 2023 yılı için dileklerini ifade eden Barış Manço Türkiye'nin 100. yılında neler yapmak istediklerini söylemişti.

80 YAŞINA BASACAĞIM VE...

24 yıl önce aramızdan ayrılan usta sanatçı videoda "O yıl benim ülkem, Türkiye 100. yaşına basacak" dedi. Konuşmasının devamında söyledikleri ise tüyleri diken diken etti.

Tv100'de yer alan habere göre hem Türkiye hem de dünyaya adını duyuran Barış Manço, Japonya'da şu sözleri söylemişti: "Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum.

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