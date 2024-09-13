Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor

- 75 ml sızma zeytinyağı

- 1 adet kuru soğan

- 2 adet orta boy havuç

- 30 g domates salçası

- 700 g haşlanmış barbunya

- 2 adet büyük boy domates

- 15 g kuş üzümü

- 1 tutam toz şeker

- 2 tutam tuz

- 1-2 adet çubuk tarçın

- 1/2 demet maydanoz

**Nasıl Yapılır?**

1. Soğan ve havuçları küçük küpler halinde doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup rendeleyin. Kuş üzümünü yumuşaması için suda bekletin.

2. Tencereye zeytinyağını koyup ısıtın ve soğanı sotelemeye başlayın. (Tercihen bu aşamada 1-2 diş doğranmış sarımsak ekleyebilirsiniz.) Ardından havuçları ekleyin, 3-4 dakika sonra domates salçasını ilave edip kavurma işlemine devam edin.

3. Haşlanmış barbunya ve rendelenmiş domatesleri de tencereye aktarıp karıştırın.

4. Kuş üzümü, toz şeker, tuz ve çubuk tarçını ilave ederek lezzetlendirin. Yemeğinizin kıvamına göre gerekirse 1 çay bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Hepsini, malzemeler birbirine karışacak kadar, çok az karıştırın ve ocağın altını kısın.

5. Yaklaşık 20-25 dakika barbunyalar suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.

6. Piştikten sonra ocaktan alın, kendi tenceresinde soğumaya bırakın. Daha sonra mümkünse buzdolabında 1 gün dinlendirin.

7. Tarçınlı zeytinyağlı barbunya yemeğini güzel bir sunum tabağında, üzerine kıyılmış maydanoz serperek soğuk olarak servis edin.