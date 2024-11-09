Banyodan Sonra Duşakabinin Kapısını Açık mı Yoksa Kapalı mı Bırakmak Gerekiyor? Uzmanlar Açıkladı
Banyodaki nemi kontrol altında tutmak hem sağlığımız hem de evimizin ömrü için önemlidir. Peki banyodan sonra duşakabinin kapısını açık mı yoksa kapalı mı bırakmak gerekiyor? İşte cevabı...
Kaynak: Haber Merkezi
Sıcak bir duşun ardından banyoda oluşan buhar, rahatlatıcı olsa da, aynı zamanda küf oluşumuna neden olan nemli bir ortam yaratır. Peki, bu nemden kurtulmak için banyo kapısını açık mı yoksa kapalı mı tutmalıyız? Uzmanlar bu konuda farklı önerilerde bulunuyor.
BANYO KAPISI AÇIK MI KAPALI MI OLMALI?
Duş veya banyo sonrasında banyo kapısını kapatmak yerine, bir pencere açmak daha etkili olacaktır. Bu sayede nemli hava dışarıya atılarak küf oluşma riski azaltılır. Ancak pencereyi uzun süre açık tutmak, özellikle soğuk havalarda, ısı kaybına neden olabilir. Bu nedenle, 5-7 dakika kadar bir süre yeterli olacaktır.
PENCERESİ OLMAYAN BANYOLAR
Penceresi olmayan banyolarda ise durum biraz daha karmaşık. Bu tür banyolarda genellikle havalandırma sistemi bulunur ancak eski binalardaki sistemler yetersiz olabilir. Bu durumda uzmanlar, banyo kapısının açılıp diğer odalarda çapraz havalandırma yapılmasını öneriyor. Bu sayede nemli hava, dolambaçlı yollardan olsa da dışarı atılabiliyor.
DUŞ KABİNİ VE PERDESİ
Duş kabini veya perdesi kullananlar için de önemli bir nokta, duştan sonra bunları açık bırakmak. Bu sayede kabin içindeki nemli hava daha hızlı buharlaşacak ve küf oluşumu engellenecektir.