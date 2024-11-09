Banyodan Sonra Duşakabinin Kapısını Açık mı Yoksa Kapalı mı Bırakmak Gerekiyor? Uzmanlar Açıkladı

Sıcak bir duşun ardından banyoda oluşan buhar, rahatlatıcı olsa da, aynı zamanda küf oluşumuna neden olan nemli bir ortam yaratır. Peki, bu nemden kurtulmak için banyo kapısını açık mı yoksa kapalı mı tutmalıyız? Uzmanlar bu konuda farklı önerilerde bulunuyor.