Banyodaki Küf, Rutubet ve Fayans Kirlerini Anında Yok Ediyor! Sadece 2 Malzeme Yetiyor

Duvarlara yapışan su buharı, zamanla yapı malzemesine nüfuz ederek küf problemini tetikler. Ancak, basit bir doğal yöntemle bu sorunla başa çıkabilirsiniz.

KÜF SORUNUNA KARŞI TUZ VE KARBONAT ÇÖZÜMÜ

Banyolarda oluşan küfleri engellemek için tuz ve karbonat karışımı etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Her iki malzeme de nemi emerek küf oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. Bu yöntemi uygulamak oldukça kolay. İşte nasıl yapılacağı: