Banyoda Sakın Sabun Kullanmayın: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor Ama O Hastalığı Tetikliyor
Banyoda sabun kullananlar dikkat! Uzmanlar vücut temizliği için en sık tercih edilen ürünlerden biri olan sabun, cilt sağlığını olumsuz etkilediğini açıklayarak uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Banyoda vücut temizliği için en sık tercih edilen ürünlerden biri olan sabun, cilt sağlığını olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Dermatologlar, sadece üç bölgenin sabunla temizlenmesini öneriyor. Yapılan araştırmalar, aşırı sabun kullanımının bazı cilt problemlerini tetikleyebileceğini gösteriyor.
Vücut hijyeninin sağlanması, sağlığınız için hayati önem taşırken, sabun kullanımında dikkatli olmak gerekiyor. Toronto Üniversitesi’ndeki dermatologlar, cildin doğal bariyerinin korunması adına aşırı sabun kullanmaktan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.
Araştırmalar, sabunla yıkanması gereken bölgeleri koltuk altı, kasık bölgesi ve bacaklar olarak belirtiyor. Bu alanlar, ter ve bakteri birikiminin en fazla olduğu bölgeler olduğundan, düzenli temizlik büyük önem taşıyor.
EGZAMAY YAKALANMA RİSKİ ARTIYOR
Aynı araştırmalar, her gün sabunla yıkanma alışkanlığı olan kişilerin egzama gibi cilt sorunlarına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Aşırı sabun kullanımı, cildin doğal bariyerini zayıflatarak hassasiyetin artmasına neden olabilir.
Bazı sabun türleri, özellikle parfümlü veya kimyasal maddeler içerenler, hassas ciltlerde tahrişe yol açabilir. Bu nedenle, doğal içerikli, paraben ve sülfat içermeyen sabunlar tercih etmek, cilt sağlığını korumak açısından faydalı olabilir. Cildinizde herhangi bir problem yaşıyorsanız, bir dermatologdan tavsiye almak en iyi çözüm olacaktır.