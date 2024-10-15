Banyoda Sakın Sabun Kullanmayın: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor Ama O Hastalığı Tetikliyor

Bazı sabun türleri, özellikle parfümlü veya kimyasal maddeler içerenler, hassas ciltlerde tahrişe yol açabilir. Bu nedenle, doğal içerikli, paraben ve sülfat içermeyen sabunlar tercih etmek, cilt sağlığını korumak açısından faydalı olabilir. Cildinizde herhangi bir problem yaşıyorsanız, bir dermatologdan tavsiye almak en iyi çözüm olacaktır.