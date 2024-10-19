Banyo Yaparken Müzik Dinleyenler Dikkat: Beyninize Yaptıklarına İnanamayacaksınız

Rubin, podcast dinlemeyi sevdiğini ancak bu durumda aklının dinlediği konuya yoğunlaştığını ve yaratıcı düşünceleri kaçırma riski taşıdığını da itiraf ediyor. Ancak, "sıkılmak iyidir" fikrine katılmayanlar da var. Birçok kişi, duş alırken müzik dinlemenin kafalarındaki karmaşayı hafiflettiğini ve müziğin rahatlatıcı bir etkisi olduğunu belirtiyor.