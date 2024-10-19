Banyo Yaparken Müzik Dinleyenler Dikkat: Beyninize Yaptıklarına İnanamayacaksınız
Duş alırken müzik dinleyenler dikkat! Uzmanlar banyoda müzik dinlemenin beyne ciddi anlamda zarar verdiğini ortaya çıkardı.
Kaynak: Haber Merkezi
New York Times çok satan yazarlarından Gretchen Rubin, duş alırken müzik dinlememeyi öneriyor. Rubin, zihinsel uyarıcılardan uzak kalmanın yaratıcılığı artırabileceğini savunuyor. Sürekli ses ve dış uyaranlarla çevrili olmanın, bilinçaltınızla bağlantı kurmayı engellediğini ve yaratıcılığınızı kısıtladığını belirtiyor.
Duşta veya başka bir anda zihninizi serbest bırakmanın yeni fikirlerin doğmasına yardımcı olabileceğini vurgulayan Rubin, “boş vakit” geçirmenin önemine dikkat çekiyor. Jason Wachob'un podcastinde yaptığı açıklamada, beynin eğlencesini yaratabilmesi için ara vermeye ihtiyaç duyduğunu, bu yüzden büyük fikirlerin sıklıkla duşta veya gece yarısı geldiğini ifade ediyor.
Sıkılmanın, zihnin açık kalmasına ve yeni içgörüler edinmesine yardımcı olduğunu belirten Rubin, günlük birkaç dakikalık zihinsel boşluğun yaratıcılığı canlandırabileceğini düşünüyor. Bu boş zaman dilimlerinin yürüyüşte, saunada veya duşta geçirilmesi gerektiğini savunuyor.
Rubin, podcast dinlemeyi sevdiğini ancak bu durumda aklının dinlediği konuya yoğunlaştığını ve yaratıcı düşünceleri kaçırma riski taşıdığını da itiraf ediyor. Ancak, "sıkılmak iyidir" fikrine katılmayanlar da var. Birçok kişi, duş alırken müzik dinlemenin kafalarındaki karmaşayı hafiflettiğini ve müziğin rahatlatıcı bir etkisi olduğunu belirtiyor.