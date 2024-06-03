Ballı sarımsak yiyende o sorundan eser kalmıyormuş: Günde 1 çay kaşığı tüketen yaşadı

Sağlığımızı korumak ve çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için birtakım doğal kürler mevcuttur. Yüzyıllardır alternatif tıpta pek çok farklı amaç için doğal tedavide kullanılan bal ve sarımsak karışımı da bunlardan biridir.

Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina'nın şifa reçetesi olan bu mucizevi karışım, sağlığımız üzerinde güçlü etkilere sahiptir.

Her gün düzenli olarak 1 çay kaşığı tüketeceğiniz ballı sarımsak sayesinde kendinizi hiç olmadığınız kadar sağlıklı hissedeceksiniz.

İşte sarımsak ve bal karışımının sağlığımıza etkileri...